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四縫線速球（4-Seam Fastball）

伸卡球（Sinker）

橫掃球（Sweeper）

▲鄧愷威表現日益穩健，太空人隊總管也證實目前內部正在討論將其轉任先發的可能性。（圖／美聯社／達志影像）

效力於大聯盟休士頓太空人隊的台灣投手鄧愷威，今年球季展現了驚人的表現，目前防禦率僅1.65。根據美國知名棒球數據與訓練機構「Tread Athletics」最新的分析貼文指出，鄧愷威本季在太空人隊的開局表現極其耀眼，不僅防禦率（ERA）維持在頂尖水準，其核心的3種武器球種更是全面進化，不但位移變得更大，而且有強烈的「共軌效應」，讓打者難以辨識，引發大聯盟官網與美媒高度關注。「Tread Athletics」解析，鄧愷威在2026年球季的表現與去年相比，球質出現了質的飛躍。這主要歸功於他休賽季放棄參加世界棒球經典賽（WBC），全身心投入於訓練中心的開發成果。數據顯示：： 平均時速來到95.0英里，較2025年提升了1.8英里。： 平均時速94.2英里，較去年提升1.3英里。： 平均時速提升至85.3英里，且水平位移量高達15.5英吋（增加1.6英吋）。目前鄧愷威在16局的投球中僅繳出1.65的防禦率，曾一度連續多場出賽無失分，防禦率甚至數度維持在1以下。「Tread Athletics」還特別秀出影片，顯示鄧愷威不同球種出手姿勢雷同，但位移和速差卻很大，「共軌效應」讓打者更難以掌握。除了球速的提升，鄧愷威的控球與配球智慧也獲得美職主播讚揚。他在場上能靈活運用橫掃球壓制年輕打者，面對老練打者時，則會先以滑球干擾節奏，取得球數領先後，再以精準的外角速球凍結對手。此外，鄧愷威與太空人明星二游防線阿圖維（Jose Altuve）及科雷亞（Carlos Correa）合作無間，頻頻誘使打者擊出滾地球，曾出現單局僅用7球便結束投球任務的極高效率，成為球隊牛棚中最可靠的保險。鄧愷威表現日益穩健，太空人隊總管也證實目前內部正在討論將其轉任先發的可能性，雖然此舉引起部分偏好他待在牛棚的球迷反彈，但也足以證明鄧愷威已成為大聯盟當前最受矚目的台灣力量。更有轉播團隊開玩笑表示，應該發起眾籌為鄧愷威製作專屬的新秀卡（Rookie Card），目前相關數據分析貼文已獲得超過1萬個讚，顯示鄧愷威在美、台兩地的人氣正急遽攀升。