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▲中華職棒19歲左投李育朋因無照酒駕肇事，遭樂天桃猿火速開除，中職表示，仍會對李育朋祭出禁賽40場、罰款44萬之處分。（圖／記者葉政勳攝,資料照）

中華職棒樂天桃猿19歲投手李育朋4月19日因無照酒駕車禍事件，22日遭到桃猿球團解約，桃猿領隊野原武人今（24）日受訪時表示，收到李育朋經紀公司的訊息後，球團馬上進行事件的確認，他所犯下的錯誤跟重大影響性是不可原諒的，所以我們才會做出這樣（開除）的懲處。」野原直言，李育朋酒駕事件，是所謂社會的規範，本來就是不可挑戰，「這就是違法的事情，不可碰觸。」李育朋現年19歲，畢業於台東體中，去年中職選秀第4輪加入桃猿，簽約金250萬，尚未有一、二軍出賽紀錄。桃猿球團昨日發出聲明，針對4月19日發生的李育朋無照酒駕車禍事件，依照球團與球員契約約定於昨日終止合約。球團深刻理解此次事故的嚴重性，並為影響社會秩序向廣大球迷及各界表達深切歉意。桃猿領隊野原武人今日表示，「之所以這次我們會這麼快做出懲處決定，是考量事件的重大影響性，以及對社會的觀點跟影響，所做的判決。」野原還原當時狀況，「我們是從（李）育朋的經紀人這邊所獲得通知，第一時間知情後，先進行事實的確認。」野原指出，球團找選手跟經紀人一同會面，確認當天發生的情況，「聽完事實掌控後，球隊立即向樂天集團、聯盟進行確認，隨即做出（開除）懲處決定。」李育朋進入職棒後一場比賽都未出賽，就因酒駕遭到開除，野原說，「不可否認我們是看中（李）育朋的實力，才會在去年選秀將他選進來。對於他所犯下的錯誤跟重大影響性是不可原諒的，所以我們才會做出這樣的懲處。」野原坦言，雖然李育朋酒駕是屬於個人行為，但球團相對也有責任，「接下來會增加與選手面對面面談的機會，除了定期教育講座培訓，也會與警方、律師進行合作，更強化宣導。」野原認為，二軍還有很多年輕選手的球技與行為方面需要栽培，「球團會強化教育，提升球員整體素質。這些培訓講座不限於選手和教練團，包含桃猿的所有職員，我們都會當作培訓對象，且目前已經著手進行中。」至於是否會追回李育朋的簽約金？野原表示，「因為這牽涉到選手個人的相關訊息，球團這邊不便做正式的回覆。」野原最後直言，李育朋酒駕事件，是所謂社會的規範，本來就是不可挑戰，「選手今天犯下這樣的錯誤，不只是針對我們桃猿的選手，我們希望帶給棒球界、體育界甚至整個社會，大家都要對這樣的觀念有一致的概念，這本來就是違法的事情，不可碰觸。」