一位泰國女子之前控訴，稱自己潑水節期間於曼谷夜店參加活動時，突然出現抽搐、口吐白沫等症狀，去醫院檢查後在體內驗出GHB（俗稱迷姦藥）的相關成分，懷疑是遭人用含有GHB液體的水槍噴射頭臉的方式下毒，引發外界高度關注。不過，泰國警方今（24）日召開記者會說明，稱該女子體內實際上並沒有驗出GHB相關成分，案情出現大逆轉。
根據泰媒《Thaiger》報導，這位泰國女子日前在TikTok分享了一張自己昏迷躺在醫院的照片，聲稱自己在潑水節期間於夜店Route 66參加活動時，出現抽搐、口吐白沫與癱軟等症狀，送醫後竟在體內驗出GHB的相關成分。
該泰國女子表示，她沒有接受陌生人遞來的飲料，懷疑藥物可能是被人用水槍直接噴到臉部和嘴巴裡。GHB經常被稱為「約會迷姦藥」，僅須少量即可導致被害者嗜睡、頭暈、意識混亂甚至昏迷，讓嫌犯有機可乘。不過，由於女子「水槍下毒」的說法過於駭人聽聞，第一時間也引來不少質疑。
正式報案後案情大逆轉
許多網友指責女子的說法損害了泰國旅遊業和潑水節的形象，還有人懷疑她自導自演，於是該泰國女子日前正式向泰國警方報案，並在警方協助下接受了GHB檢測。
然而，警方今日召開記者會説明，稱該女子血液檢測結果為陰性，且在事發當日，該女子去醫院檢查留下的血液樣本中，同樣檢測為陰性，並未發現GHB或其他毒品與有害物質的成分。
雖然當天醫院的診斷書中確曾提及GHB，但醫院澄清說，當時僅是根據患者症狀與掌握資訊將其列為「可能的懷疑物質」，並非確診結論。
泰國警方強調，女子參加活動後感到身體不適，出現症況因而覺得擔憂是可以理解的，女子之後向警方報案的行為也是恰當的，但網路上因此出現很多不實消息，尤其是中國社群媒體出現許多對於泰國旅遊不安的討論，警方強調泰國與潑水節對遊客來說是安全的，呼籲民眾避免散播假新聞或未經證實的說法。該女子則承諾，會繼續配合警方與醫院的調查，以釐清事情全貌。該女子也重申，自己當天確實身體不適，並非自導自演。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
我是廣告 請繼續往下閱讀
正式報案後案情大逆轉
許多網友指責女子的說法損害了泰國旅遊業和潑水節的形象，還有人懷疑她自導自演，於是該泰國女子日前正式向泰國警方報案，並在警方協助下接受了GHB檢測。
然而，警方今日召開記者會説明，稱該女子血液檢測結果為陰性，且在事發當日，該女子去醫院檢查留下的血液樣本中，同樣檢測為陰性，並未發現GHB或其他毒品與有害物質的成分。
雖然當天醫院的診斷書中確曾提及GHB，但醫院澄清說，當時僅是根據患者症狀與掌握資訊將其列為「可能的懷疑物質」，並非確診結論。
泰國警方強調，女子參加活動後感到身體不適，出現症況因而覺得擔憂是可以理解的，女子之後向警方報案的行為也是恰當的，但網路上因此出現很多不實消息，尤其是中國社群媒體出現許多對於泰國旅遊不安的討論，警方強調泰國與潑水節對遊客來說是安全的，呼籲民眾避免散播假新聞或未經證實的說法。該女子則承諾，會繼續配合警方與醫院的調查，以釐清事情全貌。該女子也重申，自己當天確實身體不適，並非自導自演。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995