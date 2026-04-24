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下半場金塊反撲乏力 灰狼奠定勝基

「進攻端針對防守差的」 麥克丹尼爾斯單臂劈扣引熱議

丹佛金塊與明尼蘇達灰狼的系列賽G3今（24）日移師明尼蘇達舉行。賽前外界關注約基奇（Nikola Jokić）如何破解灰狼防線，然而半場數據卻呈現一面倒。根據美國知名記者魯索（Justin Russo）統計，上半場當戈貝爾（Rudy Gobert）與約基奇同時在場的20分鐘內，灰狼竟然淨勝金塊高達22分，這也種下了金塊本場比賽慘敗的因子。約基奇上半場手感冰冷，14投僅4中得到13分，且僅傳出1次助攻卻發生4次失誤，完全陷入灰狼的防守陷阱。下半場金塊雖試圖透過外線找回節奏，但灰狼始終保持高壓防守。灰狼憑藉上半場領先22分的巨大優勢，穩紮穩打掌控節奏，讓金塊無法發動有效反擊。金塊在進攻端依然無法破解戈貝爾與蘭德爾（Julius Randle）的內線屏障，分差始終維持在雙位數，最終灰狼以擊潰金塊。此外末節灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）在一次進攻中突然起飛，完成震撼全場的單臂劈扣，幫助灰狼穩定領先17分。美媒拉波塔（Aidan LaPorta）發文嘲諷約基奇在防守端簡直就是個「圓錐（意指毫無防守功能）」，引發社群熱議。事實上，麥克丹尼爾斯在贏下G2後就曾直言不諱：「我們的策略就是衝擊約基奇、莫瑞（Jamal Murray），在進攻端針對所有防守差的球員，包含小哈達威（Tim Hardaway Jr.）、強森（Cameron Johnson）、高登（Aaron Gordon）在內，他們全隊防守都很差。」從今日G3的結果來看，這番「針對性」言論隨著比賽進程顯得愈發精闢。