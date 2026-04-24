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▲周六晚間降雨開始趨緩，一路到下周二都是相似的天氣型態，周日、下周一各地大多為多雲到晴。（圖／中央氣象署提供）

▲下一波天氣變化在下周三、下周四，鋒面通過加上東北季風增強，降雨機率提高 。（圖／中央氣象署提供）

▲下周三、下週四另一波鋒面來襲，還會有一波降溫（圖／中央氣象署提供）

這波降雨何時停？氣象署預報指出，，而周六白天雖鋒面遠離，不過華南雲雨區接力，，會有陣雨或雷雨，到了明晚開始降雨趨緩，周日轉晴回溫，高溫回到30度上下。不過下周三、下周四也有一波較弱的鋒面報到，降雨機率提高。中央氣象署預報指出，周六鋒面減弱並遠離，不過受到東北季風及華南雲雨區東移影響，各地有局部短暫陣雨發生機會，尤其是中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。周六晚間降雨開始趨緩，一路到下周二都是相似的天氣型態，周日、下周一各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。下周二改吹南風，南方水氣增多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區雲量增加，午後降雨範圍擴大至中南部以及北部山區。下一波天氣變化在下周三、下周四，鋒面通過加上東北季風增強，下周三各地都有零星短暫陣雨，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨；下周四鋒面影響，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨，這波鋒面水氣較少。5月1日勞動節東北季風減弱，各地多雲到晴好天氣，僅東半部、恆春半島有零星短暫陣雨。未來溫度趨勢，周六天氣仍偏涼，北部、宜蘭、花蓮高溫約22度至24度，中南部、花東有26度至28度，周日開始天氣回暖，到下週二前各地高溫上看30度，低溫約21度至23度。下周三、下週四另一波鋒面來襲，還會有一波降溫，屆時宜花、北部約25度至26度，其他地區27度至30度。