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近期受到中東戰事影響，全球供應鏈大亂，其中荷姆茲海峽封閉也讓航運大亂。長榮海運總經理吳光輝表示，目前仍有3艘船還卡在波斯灣裡面，以船員安全為優先考量，只要有機會靠港就會把燃油跟食物補給加滿；一方面確保船員生活無虞，一方面要在海峽通的時候，可以第一時間出來。長榮海運今參加法人說明會，說明財務以及近期局勢影響跟未來展望。長榮海運年第一季營收達65.60億元，較去年同期減少約21%。平均運價每TEU 959美元，減幅約21.52%；貨量則小幅提升，達到264萬TEU。平均每噸燃油成本從去年的506美元降到422美元，成本下降約17%。長榮目前仍有3艘船在波斯灣，長榮海運企劃本部主管陳韋勳指出，目前都停泊在港口外的安全水域，最近都已經得到充分的燃油跟食物。雖然現在已經發布不可抗力，但已經卸貨在鄰近港口，如果客人有需求，也會透過當地駁船、陸運等方式，只要客人願意付錢，會想辦法送到目的地。陳韋勳強調，戰爭影響的貨量佔比約僅有2至3%，船隻可以調度道其他航線，如印度線等，對整體公司影響微乎其微。另外，燃油成本在今年佔比約19%，隨著油價上漲預期第二季佔比會提升。不過，面臨油價高漲壓力，長榮海運企劃本部運營部副部主管徐敬哲指出，長榮運力的節能效率反而會因此凸顯，因為具有船隊年輕化，以及業界中最高比例裝設脫硫塔的優勢。面對全球航運減碳趨勢，長榮海運持續推動環保船隊轉型，預計至2030年將擁有55艘雙燃料船舶，運能占比超過三成，逐步提升整體能源效率與減碳能力。然而，能源轉型須建立在可持續的商業模式之上。目前仍面臨綠色燃料成本偏高、終端需求尚未形成穩定溢價，以及基礎設施尚未成熟等挑戰。長榮將採取「逐步導入、動態調整」的審慎策略，並持續與產業夥伴、港口及能源供應商合作，推動低碳航運生態發展。同時，航運業亦面臨全球監管體系分裂的結構性風險：歐盟則已推動以EU ETS與 FuelEU Maritime 為核心的強制制度，而IMO雖致力於全球協調但由於美國傾向市場導向與自願機制，反對徵收任何形式的碳稅，故進展有限。在此情況下，監管碎片化將進一步提高營運合規成本與管理複雜度。