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中華職棒樂天桃猿19歲投手李育朋4月19日因無照酒駕車禍事件，22日遭到桃猿球團解約，是中職最近5年第3位因酒駕遭開除的球員。味全龍總教練葉君璋今（24）日受訪時直言，選手敢酒駕，就代表已經不想走職棒球員這條路，「不管怎樣，他都不應該做這件事，前面已經很多例子讓他看了。所以我說會犯這種（酒駕）錯，就是不想打球的人，才會犯這件事。」李育朋因酒駕遭到開除，還沒在職棒發光發熱，就先離開舞台，令人不勝唏噓。龍隊總教練葉君璋今日談到此事，他直言，「表示他（李育朋）已經不想打球了，他不想走這條路，才會做這件事。」葉總進一步指出，無論如何選手都不應該酒駕，「前面已經很多例子讓他看了，所以我說會犯這種（酒駕）錯，就是不想打球的人，才會犯這件事。」葉總舉龍隊的養成為例，通常新人入隊第1年不會有出賽機會，「那段時間除了養身體之外，就是教育。『我們還是很多人犯錯』，我們會做這件事是，不管是他的理財、生活上的教育與管理，教導他們怎麼安排每一天，從他進來到退休會遇到的事情，我們都是在教這些東西。」葉總認為，年輕選手剛入隊，是最容易聽得進去的時候，「因為來到新環境，會覺得來到比較高階的地方，那個時候傳授效果算不錯。」葉總直言，喝酒不是問題，但要適可而止，「喝酒之後什麼不要做？不要過量、不要開車，但是我相信，還是會很多人犯，球員進來就是先教這些東西。」過去曾赴美進修，葉總說，美國與亞洲在建立年輕選手的思維有所不同，美國屬於教育，亞洲則是限制，「美國新人進來，會參加孤兒院、食物銀行的活動，他們在教育這塊做得很不錯。我們就都是用限制，不可以這樣、那樣，就是價值觀（不同）。」