我是廣告 請繼續往下閱讀

▲寶格憑藉精密的多溫層萃取技術，不僅鎖住咖啡純淨香氣，更標榜能免除飲用後的躁感。（圖／業者提供）

▲寶格推出全展場唯一的「深層淬」精品冰咖啡試飲，吸引許多聞香上門民眾搶先品嚐。（圖／業者提供）

2026台中國際精品咖啡展，今日起在台中國際會展中心舉行。精品咖啡品牌寶格Bulga（展位 F138），今年以「極低溫工藝」為核心，推出全展場唯一的「深層淬」精品冰咖啡試飲，吸引許多聞香上門民眾搶先品嚐。寶格憑藉精密的多溫層萃取技術，不僅鎖住咖啡純淨香氣，更標榜能免除飲用後的躁感，是追求高品質與健康平衡民眾最愛。寶格 Bulga此次主打的「深層淬」工藝，成功解決了傳統冰咖啡「熱沖加冰」導致風味稀釋的痛點。寶格負責人陳苡榛表示，透過精準不同溫度萃取技術，在極低溫環境下進行多層次處理，不僅能萃取出豆子原始的層次與尾韻，更重要的是大幅降低了咖啡飲用後可能產生的不適躁感。陳苡榛強調，真正精品冰咖啡不應因冰塊而妥協，寶格透過精密溫控工藝，讓咖啡在保留濃郁香氣的同時，口感更加溫潤順口。這不只是風味的升級，更是一種『優雅無負擔』的夏日咖啡新美學。為了回饋長期支持的粉絲，寶格於展期間（4/24 - 4/27）祭出多項專屬驚喜，讓民眾輕鬆升級居家精品時光：深層淬優惠組： 現場首推「20 包精品咖啡 ＋ 9 杯寶格經典冰淇淋」大禮包，展場限定價僅 1,000 元（原價 2,500 元），並享有免運送到家的貼心服務。其次，精品試飲包： 現場提供「深層淬體驗包」，提供四款精品豆風味任選，展場限定價僅 50 元（原價 60 元）。LINE 好友專屬： 加入「寶格 LINE@」官方帳號並輸入指定關鍵字，即可領取全館 8 折優惠券，優惠可持續使用至 2026 年 9 月底。