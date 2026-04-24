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聯發科技最新Dimensity Auto「主動式AI智慧座艙」解決方案北京國際車展正式亮相。聯發科副總經理張豫臺指出，率先將Agentic AI深入應用於智慧座艙晶片，讓座艙系統從被動的工具升格為懂車、懂乘客的得力智慧助手；未來也計畫成為首家推出2奈米智慧座艙晶片的企業，加速AI定義汽車時代的到來。聯發科技攜手生態夥伴，展示Dimensity Auto平台上一系列的主動式AI智慧座艙、車載3A娛樂、尖端車載通訊解決方案，以強大AI算力、先進AI加速技術、高效繪圖與全方位車載通訊技術，加速推動智慧移動體驗的創新升級。張豫臺表示，聯發科技透過與產業上下游夥伴的緊密合作，率先將Agentic AI深入應用於智慧座艙晶片，藉由端雲協作、雙AI引擎以及Agentic AI推理效率的全面提升，打造「主動式AI智慧座艙」解決方案。隨著產業逐漸由「軟體定義汽車」轉型為「AI定義汽車」，智慧座艙正全面朝向提供多模態互動、主動式服務與執行多情境任務，也就是所謂的「主動式AI智慧座艙」。為此，聯發科技的「主動式AI智慧座艙」解決方案，將從平台、模型到AI應用等三大層面，全面重塑座艙體驗新境界：Dimensity Auto智慧座艙平台C-X1採用先進3奈米製程，提供高達400 TOPS的全模態AI算力，滿足「主動式AI智慧座艙」對算力嚴苛的需求。透過硬體與演算法加速，將大模型運作頻寬壓縮至原本的10%，實現大模型推論加速，顯著提升運算效率。模型層部分，Dimensity Auto智慧座艙平台C-X1整合NVIDIA Blackwell GPU架構與深度學習加速器，並支援全球大模型開發、訓練核心的NVIDIA CUDA生態系，其「端雲一致」的架構將有效協助車廠與開發者快速部署多模態大模型，率先實現「主動式AI智慧座艙」的創新應用場景。應用層則有MediaTek Dimensity Auto座艙軟體方案賦能座艙AI應用高效部署，提供完整座艙感知數據API，整合視覺、語音、情緒等多維度感知數據，預先串接AI Agent所需訊息，協助車廠與開發者高效開發AI應用，加速智慧座艙AI應用部署。聯發科技也於其Dimensity Auto平台展出結合先進5G技術、衛星通訊、Wi-Fi 8以及雙藍牙技術的新一代車載聯網解決方案。Dimensity Auto車載通訊旗艦平台 MT2739率先支援5G-Advanced通訊技術，並於全球率先相容3GPP R18標準協定，支援NB-NTN與NR-NTN衛星通訊技術，為業界帶來領先的衛星視訊通話體驗。此外，受惠於聯發科技5G-Advanced技術高性能、低延遲特性，以及全球首款車載三路上行（3Tx）雙卡雙通能力，Dimensity Auto車載通訊旗艦平台 MT2739能滿足L3/L4 ADAS技術的需求；此外，該平台更與夥伴合作，為中國指標性企業推出首款無人計程車，亦與主流物流品牌推出無人物流配送車，兩款皆預計於今年上路。針對座艙內的網路連線，聯發科技規劃於未來導入新一代Wi-Fi 8技術，預計比前一代提升資料傳輸量2倍、降低50%功耗、網路延遲減少25%以上。憑藉持續的技術創新，聯發科技進一步鞏固在智慧汽車聯網領域的領先地位。