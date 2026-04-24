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▲中國粉絲入住新羅飯店，剛好碰到玉澤演結婚。（圖／微博@一支小暗暗）

玉澤演結婚被巧遇 結婚照微博曝光

玉澤演跟女友交往10年 新娘長相保密到家

2PM成員玉澤演今（24）日在新羅飯店舉辦婚禮，但因為老婆是圈外人，婚禮細節保密到家，明明是下午的喜酒，接近晚上才陸續有照片流出，一名中國網友也在微博透露入住新羅飯店時，「一開窗就看到高顏值夫妻」，玉澤演穿著筆挺西裝，深情望著老婆的畫面，讓粉絲超欣慰：「恭喜我的偶像終於結婚了！」一名中國網友入住新羅飯店，正好遇到玉澤演舉辦室外婚禮，他透露一打開窗就看到高顏值夫妻，「果然男帥女美，聽說2PM全體還唱著歌，回想起以前追韓娛二代團的『神仙打架』巔峰時期，懷念！祝福！」男團2PM全員也義氣爆發，齊聚婚禮力挺玉澤演結婚，燦盛還擔任婚禮主持人，Jun.K、尼坤（Nichkhun）、祐榮、李俊昊則輪流上台獻唱祝歌，現場氣氛熱絡，也讓粉絲直呼根本是「團體重聚等級」的婚禮。玉澤演的戀情早在2020年曝光，之後兩人一路低調交往長達10年，幾乎沒有對外高調放閃。直到2025年11月，他才親自在社群發聲，坦言已經和一位長時間理解、也讓他完全信任的人約定共度人生，形容彼此會成為最可靠的存在，一起走過接下來的每一步，也正式對外宣布結婚消息。婚禮則在今天24日於首爾新羅飯店舉行，因為新娘不是藝人，所以走極度低調路線，只邀請雙方家人與親近友人出席，全程非公開。連喜帖上都特別拜託外界體諒，希望婚禮細節不要外流，所屬公司51K也強調，因為準新娘是圈外人，包含日期與流程在內都不會對外公開，可以看出他對另一半與家人的保護做得相當澈底。