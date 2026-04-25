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若要問當今大聯盟最令投手戰慄的強打者是誰，答案無疑是休士頓太空人隊的阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez）。這位28歲的古巴重砲開季至今展現了毀滅性的打擊實力，目前以打擊率3成47、11支全壘打、26分打點同時領跑美國聯盟三項數據，成為暫時的三冠王。其隊友科雷亞（Carlos Correa）更驚嘆表示，阿爾瓦雷斯是他看過最接近「全壘打王」邦茲（Barry Bonds）的存在。身高193公分、體重108公斤的阿爾瓦雷斯，自2019年出道以來便是力量的代名詞，曾在2021年至2024年間寫下連續4季至少30轟的紀錄。去年雖然因右手骨折僅出賽48場，但今年強勢復出的他，數據不僅全聯盟第一，更展現了與其體型不符的細膩打法。太空人明星游擊手科雷亞受訪時對美國媒體《Albat》說：「說實話，今年的阿爾瓦雷斯是我這輩子看過最接近邦茲的球員。」這番評價並非過譽，因為艾爾法瑞茲在擁有強大長打力的同時，被三振率低得令人難以置信。根據數據對比，目前暫居全壘打榜第2名的是效力於白襪隊的村上宗隆，他擊出10轟但吞下了35次三振；反觀艾爾法瑞茲擊出11轟，卻僅僅被三振了11次。《Albat》報導指出，這種「全壘打數與三振數持平」的現象，來自於阿爾瓦雷斯異次元般的選球眼。目前各隊投手在壘上有空位時，幾乎毫無例外地會選擇對他投出故意四壞球，這種待遇正是當年邦茲受到的待遇。媒體強調：「聯盟中沒有第二個選手能帶給投手如此巨大的恐懼感。」去年球季西雅圖水手隊的勞雷（Cal Raleigh）曾一度以驚人的產量超越洋基隊賈吉（Aaron Judge），成為球界焦點；然而今年，阿爾瓦雷斯不僅在長打上展現威脅，連打擊率與選球都達到巔峰。