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▲岳雨婷直播認了受AI影響，但樂觀表示不做演員也可以做其他想做的事情。（圖／微博@知名青年娛曉張）

中國短劇近期因受到AI技術衝擊，製作公司與串流平台都投入AI製作，就連演員也都用AI，導致許多演員因此受到影響。其中有「短劇女神」稱號的岳雨婷，近日也在直播中談到AI，不過不同於其他演員的低落，她則非常樂觀，雖然坦承收到的劇本大幅減少，但自己完全接受AI的出現，也不會感到畏懼，「時代的變革就是這樣，你永遠不知道下一步是什麼。」並表示自己就算不做演員，也可以作吃播、或環遊世界。岳雨婷近日在直播中，坦承收到的劇本大幅減少，以前1個月收到幾十本、現在1個月只收到十幾本，「AI出現後，我們劇本越來越少了。」不過她也樂觀表示：「我完全接受AI的出現，我也不覺得畏懼。」認為這就是時代的變革，永遠不知道下一步會是什麼，「但這個行業越來越好，我就很開心。」覺得只要大方向好就是好。岳雨婷也表示就算自己以後做不了演員，但也可以做其他自己喜歡的事情，像是吃播、環遊世界等，「無限可能等我探索。」岳雨婷樂觀又正面的態度，也引發許多人大讚：「岳雨婷這衝勁，愛拼才會贏，做什麼都全力去做，就不會後悔」、「她這種心態做啥都會成功」、「如果短劇被AI滅了，她也能做其他，人生那麼長，不必把自己鎖死。」2001年出生的岳雨婷，除了演員之外身兼編導，外型神似薛凱琪，被稱為「純欲天花板」，不只男粉很多，就連女生也都被她的顏值迷倒，還曾被選為短劇女神第3名。事實上，岳雨婷是以短劇編導身分入行，在工作過程中，她嘗試出鏡拍攝，憑借在臥室錄制的清唱視頻片段在短視頻平台上累積了第一波人氣。在擁有一定社交媒體熱度後，她開始轉型從事短劇拍攝，並在2024年通過多部作品在短劇圈嶄露頭角，同年以《月滿西樓》中極具標誌性的紅衣舞戲份正式走紅，獲得大眾關注，在短劇領域迅速站穩了腳跟。