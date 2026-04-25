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▲命理師預測黃豪平10月婚運旺 可望成家

▲熊熊曝自己愛算命 至少花費7位數盼預知未來

▲阿樂透露命理師算他明後年恐遇死劫

韓國綜藝《天機試煉場》掀起全民命理熱潮，《戀愛熊天秤》順勢邀請命理老師伊森替主持人熊熊與黃豪平解析2026年整體運勢，沒想到一開場黃豪平就被點名今年事業運、結婚運雙雙到位，名氣還會再往上衝，不僅事業看漲，感情運也成熟，農曆十月前是最佳婚期，此話一出，黃豪平當場大驚，忍不住開玩笑說：「我女朋友花了多少錢請你來催婚？」雖然嘴上搞笑，黃豪平也忍不住追問若錯過農曆十月會不會有影響，伊森分析黃豪平的八字並非先天感情運順遂，若有穩定且不錯的對象，建議有結婚打算就要把握時機。熊熊分享自己其實是算命愛好者，她透露就連女兒的綽號都是找命理師算的，讓黃豪平大驚追問是否真的有效，熊熊則笑說目前為止運勢不錯，女兒的存款已突破百萬大關，但也透露多年來在算命上至少花費「七位數」，其中包含被騙以及購買法器的冤枉錢。此外熊熊也在節目中詢問生二胎時機，命理師推算2026年與2027年有機會，而且預測下一胎應該會是「女生」，這讓熊熊喜上眉梢，她表示：「我原先計畫是兩女一男，但擔心體力與身體狀況，因此改成生兩個就好，兩個女生是我最喜歡的配置。」來賓阿樂也分享過去曾找多位老師看流年，都說她31、32歲會遇到「死劫」，時間點就是明年，讓她相當緊張，命理師伊森解釋這在八字中稱為「應客死傷」，代表判斷力和反應比較差，開車等需要專注的事要特別小心，並提醒婦科、心血管及腦部健康需多留意，沒想到阿樂立刻眼睛瞪大的透露自己最近才剛看完神經內科，因為會莫名覺得在地震，而且子宮肌瘤疑似復發，還被診斷出，長了罕見的「臍尿管腫瘤」，阿樂說:「醫生在我面前查資料給我看，說大多都會變成惡性，我就傻眼，突然覺得我人生好像也就這樣。」