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洛杉磯道奇隊正朝著世界大賽三連霸的目標邁進，但休賽季重金補強的「令和怪物」佐佐木朗希，本季轉任先發後的表現卻令球迷憂心。對此，過去時常被道奇球迷視為「烏鴉嘴」的《洛杉磯時報》資深記者普拉什克（Bill Plaschke），近期公開建言球團應將佐佐木朗希移回牛棚，獲得大批球迷與媒體的認可，更有隊媒感嘆：「這回他真的說對了。」佐佐木朗希本季至今在先發位置表現掙扎，主投17又2/3局的防禦率高達6.11。普拉什克分析指出，佐佐木這種倚賴強力火球與指叉球的投手，天生就適合擔任牛棚投手。數據更支持這項看法：佐佐木在今年前3場先發的前2局完全沒有掉過任何自責分，但在剩餘的7局中卻狂掉9分自責分。這顯示他在比賽前段爆發力十足，但隨著投球局數拉長，壓制力便會出現雪崩式下滑。普拉什克直言，既然原本的方式行得通，道奇隊就不該固執地想將他塞進先發輪值。普拉什克在專欄中將佐佐木朗希比作道奇隊名將蓋耶（Eric Gagné）。當年蓋耶在道奇隊也曾以先發投手身分出賽48場，但始終找不到準星，直到被移往牛棚後才脫胎換骨，不僅寫下連續84次救援成功的紀錄，更奪得2003年的賽揚獎。目前道奇隊陣中的終結者迪亞茲（Edwin Díaz）因傷將缺席數月，球隊正急需一名具備宰制力的後援大將，這讓佐佐木朗希轉職牛棚的呼聲達到了最高峰。儘管外界呼聲不斷，道奇隊總管戈姆斯（Brandon Gomes）日前仍對外明確表示，目前沒有計畫將佐佐木朗希移往牛棚。球團認為佐佐木年僅24歲，仍有極大的發展空間，堅持要將他培養成一名頂尖的先發投手。然而，道奇隊媒分析指出，道奇目前處於「贏在當下」的絕對模式，目標是史無前例的三連霸，球員的個人養成是否應該排在奪冠目標之後？這將是球團高層的一大考驗。如果佐佐木朗希持續在先發位置失利，到了關鍵的10月季後賽，球團是否還能堅持己見？