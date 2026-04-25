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李小冉情路坎坷 捲三角戀、為前任流產2次

李小冉閃嫁16年好友 告白徐佳寧：一直像家人

▲2014年，李小冉（左）與認識16年的製片人徐佳寧（右）擦出愛火，交往半年就宣布閃婚。（圖／翻攝微博）

李小冉演出狂走音 《浪姐》人氣排名奪冠

▲李小冉（中）在《浪姐》個人喜愛度排名拿下第1名，打敗曾沛慈、李心潔等強敵。（圖／微博＠李小冉）

49歲中國女星李小冉在陸綜《乘風2026》（浪姐7）表現亮眼，第一次公演的個人排名奪下第一。除了演藝事業備受關注，李小冉的情史可說是跌跌撞撞，她曾為交往7年的男友流產2次，甚至捲入三角戀，直到遇到現任老公徐佳寧，才終於找到幸福，對方不僅是她多年的好友，在新婚時更豪砸8億港幣（約32億新台幣）買下香港的豪宅送給李小冉。李小冉無論身材、臉蛋都保養得非常好，婚姻生活幸福美滿的她，過往情路卻相當坎坷，她曾與孫姓富商交往，外傳一度論及婚嫁，後來李小冉卻轉戀導演鄢頗，孫男的朋友氣得將鄢頗砍成重傷，一度登上新聞版面。之後，李小冉公開與鄢頗的戀情，兩人低調交往7年，不少媒體曾報導她懷孕2次，本來打算奉子成婚，但最終卻流產，鄢頗也遲遲不給名分，反而與另一名女演員梅婷有了婚約，這讓李小冉心碎不已，並退出這段三角關係。2014年，李小冉與認識16年的製片人徐佳寧擦出愛火，交往半年就宣布閃婚，消息一出跌破眾人的眼鏡，李小冉甜蜜表示：「我們一直像一家人一樣，無話不說。」透露兩人有著相同的興趣，都喜歡打電動，老公還會主動告知所有的密碼，讓她很有安全感。徐佳寧不僅砸重金舉辦世紀婚禮，在新婚時就花了8億港幣（約32億新台幣）買下香港的豪宅送給李小冉，打破當時全港成交價記錄，根本將她捧成公主。過了12年夫妻倆依舊感情甜蜜，讓不少人羨慕。李小冉雖過著貴婦生活，卻仍在演藝圈努力闖蕩，近日她與唐藝昕、王濛組隊演唱〈心願便利貼〉，因為狂走音而引發熱議，但在個人喜愛度排名，李小冉竟拿下第1名，打敗曾沛慈、李心潔等強敵，演員出身的她因此哽咽發表感言：「我們的起跑線就是很低，我希望我們以後的舞台是可以向唱功好、跳的好的姐姐們看齊。」