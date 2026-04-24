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▲微博瘋傳虞書欣新劇《念相思》，除了4位主演外，其他配角全用AI技術。（圖／微博@友誼已走到盡頭啦）

中國短劇近期因受到AI技術衝擊，製作公司與串流平台都投入AI製作，導致許多演員因此失業。而日前串流平台也宣布將製作AI長劇，近日還傳出虞書欣新劇《念相思》（原名《神仙肉》）中，除了虞書欣、何與、陳意涵、陳鶴一4位主演外，其他配角都是AI演員。由於內部正在測試效果，所以開機日已隨之延後到6月，讓許多粉絲崩潰喊：「不能接受。」雖然目前尚未證實，但若傳聞屬實，《念相思》將會變成第一部使用AI技術的長劇。虞書欣主演的新劇《念相思》原定於5月底開機，但不料突然傳出要延期到6月。有網友在微博爆料，該劇除了4位主角虞書欣、何與、陳意涵、陳鶴一外，其他配角都會嘗試用AI，「目的是為了縮減成本、降低輿情風險（避免演員爆發爭議）。」而目前內部正在測試效果，所以將開機日延期到6月。傳聞曝光後，也火速在微博瘋傳，引發兩派爭論，有人認為AI是種趨勢，可以試著接受；另一派則反對表示：「這演技能看嗎？要怎麼對戲啊」、「這也太奇怪了吧，完全不能接受。」而目前消息則尚未證實。《念相思》改編自熱門仙俠小說，劇中由虞書欣飾演的女主角「何盼」，是一名修行4千年的河蚌精。為了拯救青梅竹馬，她將目光鎖定在清冷禁欲的道長容塵子（傳說中祿存星君轉世）身上，因為其肉體被稱為「神仙肉」，蘊含巨大神力。何盼表面裝作嬌憨可愛、以各種搞怪方式接近對方，實則步步為營，試圖騙取其心頭血。然而，這場「獵食計畫」在兩人的相處中逐漸產生情愫，為了守護愛人，她甘願犧牲自我、卸下心防，兩人最終沖破仙妖殊途的禁錮，在人間演繹了一段跨越三界的痴戀。