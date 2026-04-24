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▲中國網友意外目擊澤演與妻子拍照的超甜現場。（圖／微博@新浪娛樂）

韓國男團2PM成員玉澤演今（24）日在首爾新羅飯店舉辦婚禮，但因為老婆是圈外人，所以整場婚禮保密到家。不過還是沒逃過中國網友的法眼，有網友住進高級飯店後，一開窗竟就是澤演的婚禮現場，碰巧看到他與妻子在合照，意外曝光了超甜現場，被笑說：「無所不在的中國網友。」澤演在今日迎娶交往10年的女友，由於對方是圈外人，所以婚禮採非公開形式進行，外流的照片也不多。不料這麼保密的婚禮，還是被中國網友捕捉到現場，有網友住進飯店後，一開窗就目擊澤演與妻子的戶外拍照現場，只見兩人手勾著手，其中一張女方還搭在澤演身上，畫面看起來非常甜蜜。這名網友表示，自己一開始住進新羅飯店，看到婚禮現場時，沒有發現是澤演婚禮，直到大數據推送後才知道。而超甜現場照曝光後，也引發許多人讚嘆：「真的好甜啊」、「我青春時期的偶像都開始結婚了。」也有人歪樓笑說：「無所不在的中國網友。」澤演婚禮僅邀情家人與好友，2PM成員Jun. K、Nichkhun、祐榮、俊昊、燦盛也全數到齊，為澤演輪流登台獻唱祝歌。而主持人則由團隊中已婚前輩燦盛擔任，現場氣氛非常熱鬧。澤演自2008年以男團2PM出道後，不論是歌手或是演員身分都深受喜愛。而在2020年，澤演戀情曝光，他也大方認愛，兩人還多次被目擊在外約會，去年初更被爆出澤演前一年就在巴黎求婚成功的照片，女方真面目也首度曝光，男帥女美的搭配，引來許多祝福。