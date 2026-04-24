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台南市永康區22日發生一起隨機擄人未遂事件，一名女高中生放學途中遭陌生男子尾隨，並被「勒頸摀嘴」拖往草叢，所幸路過騎士即時出手相救，未釀成憾事。警方獲報後迅速成立專案小組展開追查，並於隔日將蔡姓嫌犯逮捕到案。檢方在24日下午複訊後聲請羈押，台南地院同日晚間裁定羈押。警方指出，案發後第一時間派遣鑑識人員採集跡證，並調閱周邊數百支監視器畫面，經連夜比對嫌犯特徵與逃逸路線，迅速鎖定特定對象。23日下午，警方在蔡姓嫌犯住處外埋伏，趁其現身時一舉將人逮捕。調查後發現，蔡嫌與被害女學生並不相識，疑似隨機鎖定目標犯案，且案發前曾多次駕車到現場觀察，顯示犯案具有預謀性。台南地檢署表示，經婦幼保護專組檢察官訊問後，認定蔡嫌涉嫌違反《兒童及少年福利與權益保障法》及《刑法》強制性交未遂、強盜未遂等罪嫌重大，且有反覆實施犯罪、湮滅證據及逃亡之虞，因此24日下午向法院聲請羈押。同日晚間，台南地院指出，依蔡男供述，犯案並非臨時起意，顯見其守法觀念薄弱、自我約束能力不足，有反覆實施相關犯罪之虞。綜合考量其犯行對社會治安之危害程度，以及刑事司法權有效行使與公共利益，認定無法以具保或限制住居等方式替代羈押，裁定蔡男羈押。