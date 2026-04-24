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台北市大安區中信銀行忠孝分行今（24）日下午發生驚險搶案，31歲林姓男子持疑似槍枝及手榴彈闖入銀行，先挾持保全員，隨後再挾持44歲余姓女經理，並以槍抵住其頭部，要求行員將行李箱裝滿現金。為確保人身安全，行員依指示將約1000萬元現金裝入行李箱。警方還原案發經過指出，林男犯案時先挾持保全，並大喊「我不會傷害你們，我只要錢」，隨後轉而控制余姓女經理，要求行員將行李箱裝滿千萬元現金。大安分局敦化南路派出所所長呂政隆率2名員警迅速趕抵現場，並從已逃至2樓的行員了解狀況，當時分行內約有30至40名員工與洽公民眾。警員隨即與林嫌展開對峙，多次高喊「你後退！把槍放下！」，並表明警察身分要求其配合就範，甚至喝斥「你不要亂來，我是警察，我一定會開槍」。不過林嫌仍情緒激動，持續要求警方退出現場。就在派出所所長上前勸說其冷靜時，林嫌突然開槍擊中銀行玻璃。員警隨即判斷為BB槍聲，當機立斷上前圍捕，成功將其壓制逮捕，化解危機。