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▲史坦頓當年與馬林魚簽下的13年長約將持續到2027年，洋基在2028年還擁有2500萬美元的球團選擇權（或以1000萬美元買斷）。（圖／美聯社／達志影像）

休士頓太空人隊生涯敲出181發全壘打的巨砲阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez）目前是美聯三冠王，打擊威嚇力堪稱本季最恐怖的打這支一。建議有美媒建議紐約洋基隊應爭取這位MVP等級的重砲加入打線，但《Bleacher Report》分析指出，由於史坦頓（Giancarlo Stanton）沉重的合約負擔與守備位置重疊，洋基隊幾乎不可能追求阿爾瓦雷斯，球團目前的補強重心已完全轉向牛棚。根據《Bleacher Report》記者萊默（Zachary D. Rymer）分析，阿爾瓦雷斯若能在洋基球場出賽，那畫面確實極具震撼力，但實際操作難度極高。關鍵原因在於洋基目前的主力指定打擊史坦頓。「阿爾瓦雷斯加盟洋基球場？光是這個想法就足以讓洋基隊加入到各種假設的討論中來，」萊默文中寫道。「但他們真的不需要另一個強棒，實際上他們應該專注於交易來一個新的牛棚投手。」史坦頓當年與馬林魚簽下的13年長約將持續到2027年，洋基在2028年還擁有2500萬美元的球團選擇權（或以1000萬美元買斷）。只要史坦頓還在陣中，同樣面臨防守與傷病困擾的阿爾瓦雷斯就沒有發揮空間。此外，太空人目前積欠阿爾瓦雷斯至2028年的薪資每年高達2860萬美元，洋基現階段完全不需要再增加一名高薪重砲。與其追求打線上的煙火秀，洋基管理層更看重牛棚的穩定度。雖然洋基開季表現亮眼，且即將迎來王牌柯爾（Gerrit Cole）與羅登（Carlos Rodon）的回歸，但牛棚缺乏能在高張力時刻穩定發揮的高階左投，已成為球隊隱憂。美媒《HEAVY SPORTS》建議洋基可追求聖路易紅雀隊的左投羅梅羅（JoJo Romero）。羅梅羅本季開季表現穩定，在12局投球中繳出2.25的防禦率，其精準的伸卡球與橫掃球（Sweeper）能有效誘使打者擊出滾地球，職棒生涯對左打者的攻擊指數（OPS）僅.537，是完美的後援人選。為了換取即戰力牛棚，洋基可能不得不送出陣中的頂級新秀瓊斯（Spencer Jones）。瓊斯目前雖在3A發展，但他驚人的長打能力與外野潛力讓他成為極具價值的交易籌碼。然而，洋基目前外野陣容極為擁擠，加上「火星人」多明格茲（Jasson Dominguez）也已在等待重返大聯盟的機會，瓊斯在洋基的前景受限。對於正處於重建期的紅雀隊而言，瓊斯會是吸引球迷回歸主場、加速重建的最佳拼圖。