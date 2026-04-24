台北市大安區中信銀行忠孝分行24日下午發生驚險搶案。31歲林姓男子疑因經濟壓力，持假手榴彈與玩具槍闖入銀行，先挾持保全員，隨後再挾持44歲余姓女經理，並大喊「我不會傷害你們，我只要錢」，要求行員將行李箱裝滿現金。為避免人員受傷，行員依指示將約1千萬元現金裝入行李箱。 警方表示，林男於當日下午3時35分許進入銀行，身穿雨衣、雨鞋掩人耳目，犯案後迅速控制現場。大安分局敦化南路派出所所長呂政隆獲報後，率員在短時間內趕抵，確認嫌犯所持槍彈為無殺傷力的仿造物後，果斷上前壓制，約15分鐘內將林男制伏，現場無人傷亡。 我是廣告 請繼續往下閱讀 警方調查發現，林男為當地住戶，且上個月才因經營麻將賭場遭同一名所長查獲，此次再度犯案仍被同一警力逮捕。地方人士則指出，林男平時列為關懷對象，未見明顯異狀，此次犯案令人意外。 全案訊後將依強盜罪嫌移送台北地檢署偵辦，詳細犯案動機仍待進一步釐清。警方也呼籲，民眾遇突發狀況應保持冷靜並即時報警，以確保自身安全。 相關新聞 中信銀行搶案驚險對峙！警狂喊「把槍放下」 嫌犯開槍後遭壓制遭歹徒抵頭挾持！中信銀行女經理驚嚇過度 無法說明案發經過刻意掩蓋身分！中信銀行搶案嫌犯遮臉戴手套 拖行李箱行搶北市中信銀行搶案！行員垂降逃生 劫後相擁落淚畫面曝光 林亞歷編輯記者主修媒體與新聞相關課程，畢業後隨即投入新聞產業，超過六年以上記者經驗。在第一線工作中，我培養了敏銳的新聞嗅覺，能在壓力下快速蒐集資訊、採訪並撰寫報導，確保內容兼具即時性與準確性。作品集 中信銀行銀行搶案搶案强盜罪嫌大安分局