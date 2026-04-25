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▲統一獅陳傑憲季前在經典賽因觸身球導致手指骨折，經過6週休養，於4月18日在二軍展開復健賽，前役賽前重返一軍。（圖／統一獅提供,2026.4.24）

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲季前在經典賽因觸身球導致手指骨裂，經過6週休養，於4月18日展開二軍復健賽，出賽4場，打擊率3成33，手感火燙。陳傑憲昨（24）日正式重返一軍，首戰雖然板凳出發，但在7局下獲得代打機會，並接替守備工作，總計陳傑憲本季初登板2打數無安打。陳傑憲在經典賽首戰交手澳洲時，遭到投手奧洛林（J. O'Loughlin）的150公里火球砸到手指，經檢查為左手食指遠端骨裂。陳傑憲雖然無法打擊，但仍可上場守備，因此在二軍的前8場比賽，陳傑憲都以先發外野手身份上場，但只守備不打擊，輪到他的棒次就會更換代打，4次守備機會無失誤，守備率100%。4月17日陳傑憲回診檢查手指傷勢，並確認可以投入實戰打擊，獅隊也馬上在4月18日安排陳傑憲在二軍展開復健賽。在最近的4場比賽，陳傑憲12個打數敲出4安、3分打點，打擊率3成33，打擊狀態相當不錯，昨日正式被升上一軍，提升獅隊外野戰力。昨日「南人祭」首戰，陳傑憲板凳出發，7局下獲得代打機會，對決王躍霖，敲出左外野飛球出局，隨後接替右外野的防守工作。9局下陳傑憲第2次打擊機會，當時獅隊一、二壘有人，陳傑憲與林詩翔纏鬥7球，最後敲出右外野飛球出局，獅隊在延長賽以7：6氣走雄鷹，陳傑憲本季初登場2打數無安打。