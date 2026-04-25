我是廣告 請繼續往下閱讀

亞特蘭大老鷹隊24日在主場以109：108氣走紐約尼克，系列賽取得2：1領先。除了老將麥凱倫（CJ McCollum）的準絕殺跳投外，從板凳出發的庫明加（Jonathan Kuminga）在最後一刻對哈特（Josh Hart）完成關鍵抄截，徹底粉碎對手反撲機會。賽後，這位年輕前鋒將其出色的防守直覺，歸功於在金州勇士隊效力時期從格林（Draymond Green）身上吸取的經驗。庫明加在今日比賽中不僅在進攻端14投9中高效攻下21分，他在防守端的表現更具統治力。回顧過去兩場勝利，庫明加在第二戰末節蓋掉布倫森（Jalen Brunson）的關鍵火鍋帶動反攻，今日第三戰更是在最後關頭展現驚人韌性，在蜂鳴器響起前成功斷球。談到這次致勝防守，庫明加賽後表示：「這就是本能。我要把讚美獻給格林，我看過他無數次做出那樣的防守，他是聯盟中最強的球員之一。」庫明加強調，長期觀察格林的比賽讓他學到很多數據無法體現的小細節，正是這些經驗幫助他能在高張力賽事中做出正確判斷。庫明加與格林曾在勇士隊並肩作戰長達四個半球季。儘管庫明加在季中交易截止日前被交易至老鷹隊，但他顯然帶走了勇士隊的「冠軍基因」。今日他在場上不僅自己防守到位，更在防守端指揮隊友補位，展現出遠超年齡的成熟度。老鷹隊領袖強森（Jalen Johnson）今日繳出24分10籃板8助攻的準大三元數據，他也在賽後認可庫明加的防守價值，認為庫明加的加盟徹底改變了球隊在關鍵時刻的防守體質。今日攻下準絕殺的麥凱倫，賽後在讚美庫明加之餘，也疑似對勇士隊開了一記暗箭。麥凱倫表示：「他帶著勇士隊的冠軍基因來到這裡，他理解如何以正確的方式打球。他過去處於一個『不太好』的情況中，但現在他已經找到了一個快樂的家。」這番言論被外界解讀為是在影射庫明加過去與勇士教練團之間的矛盾。無論如何，目前庫明加在老鷹隊如魚得水，不僅成為板凳火力的核心，更是主帥史耐德（Quin Snyder）手中對付尼克隊板凳奇兵。