今（25）日天氣預報，雖鋒面逐漸離開，不過受到東北季風及華南雲雨區東移影響，各地天氣涼，且降雨機率高，尤其是中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，接下來放晴回暖到下周二，下波明顯天氣變化在下周三、下周四。
今天天氣：華南雲雨區各地易降雨，中南部有較大雨勢
4月25日今天的天氣，氣象署指出，鋒面逐漸離開，不過華南雲雨區影響水氣仍偏多，各地易有短暫陣雨，尤其中南部地區降雨機率高，可能有局部較大雨勢並伴隨雷雨出現，外出應攜帶雨具備用，預測雨勢大致到晚上會逐漸趨緩，基本轉為多雲的天氣。
氣溫方面，北部及東半部高溫23至26度，感受稍涼，中南部地區則是27至28度，而北部及宜花低溫為19、20度，其他各地則是21至23度，外出請適時增添衣物以免受涼。
今天空氣品質
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖
環境部提及，25日東北季風及華南雲雨區東移影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：周日轉晴回暖！到下周二都是好天氣
周日（26日）東北季風減弱，各地氣溫回升；周日、下周一各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
下周二（28日）東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部地區及北部山區有局部短暫陣雨。
一周天氣：下周三又有新一波鋒面！五一勞動節放晴好天氣
下一波天氣變化在下周三、下周四，鋒面通過加上東北季風增強，下周三各地都有零星短暫陣雨，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨；下周四鋒面影響，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨，這波鋒面水氣較少。
5月1日勞動節東北季風減弱，各地多雲到晴好天氣，僅東半部、恆春半島有零星短暫陣雨。
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4月25日今天的天氣，氣象署指出，鋒面逐漸離開，不過華南雲雨區影響水氣仍偏多，各地易有短暫陣雨，尤其中南部地區降雨機率高，可能有局部較大雨勢並伴隨雷雨出現，外出應攜帶雨具備用，預測雨勢大致到晚上會逐漸趨緩，基本轉為多雲的天氣。
氣溫方面，北部及東半部高溫23至26度，感受稍涼，中南部地區則是27至28度，而北部及宜花低溫為19、20度，其他各地則是21至23度，外出請適時增添衣物以免受涼。
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖
環境部提及，25日東北季風及華南雲雨區東移影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：周日轉晴回暖！到下周二都是好天氣
周日（26日）東北季風減弱，各地氣溫回升；周日、下周一各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
下周二（28日）東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部地區及北部山區有局部短暫陣雨。
下一波天氣變化在下周三、下周四，鋒面通過加上東北季風增強，下周三各地都有零星短暫陣雨，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨；下周四鋒面影響，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨，這波鋒面水氣較少。
5月1日勞動節東北季風減弱，各地多雲到晴好天氣，僅東半部、恆春半島有零星短暫陣雨。