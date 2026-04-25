NBA美國職籃（National Basketball Association）自由市場即將掀起巨浪。根據《奧勒岡人報》記者歐拉姆（Bill Oram）最新爆料，波特蘭拓荒者隊正準備在今年休賽季成為追求密爾瓦基公鹿隊超級球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的頭號黑馬。這支正處於上升期的西區球隊，計畫開出誘人籌碼，甚至有望讓字母哥與里拉德（Damian Lillard）在波特蘭再度聚首。
拓荒者蓄勢待發 前提是字母哥需點頭續約
報導指出，拓荒者隊對於追求這位兩屆MVP展現了極大的興趣，但球團高層也設下了明確前提：字母哥必須同意簽下長期續約。安戴托昆波在2023年簽下了一份為期3年、價值1.86億美元的提前續約合約，並在2027-2028賽季擁有球員選項。
拓荒者隊目前手握豐厚的年輕資產與選秀權，這讓他們在談判桌上極具競爭力。歐拉姆提到，雖然拓荒者將字母哥列為首要目標，但球團也不會將雞蛋全放在同一個籃子裡，若交易未果，仍會尋求其他頂級球星加盟的機會。
夢幻聯動？字母哥、里拉德、哈勒戴有望波特蘭重聚
若這筆交易最終成真，波特蘭將出現令人震驚的戰力大洗牌。字母哥有望與老搭檔里拉德、以及現役防守悍將哈勒戴（Jrue Holiday）在拓荒者隊合體。有趣的是，里拉德自2024年效力公鹿隊期間傷及左腳阿基里斯腱後，回歸拓荒者至今尚未正式登板，外界都在期待這組傳奇陣容能否帶領波特蘭奪下自1977年以來的首座總冠軍。
公鹿隊本季表現慘淡，僅拿到32勝、排名東部第11名，無緣季後賽。而去年公鹿隊放棄里拉德後引進的中鋒透納（Myles Turner），表現也未達預期，種種動盪讓字母哥離隊的傳聞在季末達到巔峰。
告別重建期 拓荒者老闆：贏球比開發新秀更有趣
拓荒者隊新老闆鄧登（Tom Dundon）日前在與投資者的會談中明確表示，球隊將全面轉向「贏球模式」，不再僅僅專注於年輕球員的開發。鄧登直言：「雖然重建過程是必要的，但贏球顯然更有趣。我期待創造出通往成功的習慣，這也是所有人對這支球隊的期待。」
拓荒者目前在首輪季後賽與聖大安東尼奧馬刺隊戰成1：1平手。在主力前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）與斯庫特亨德森（Scoot Henderson）的帶領下，球隊正展現出極強的競爭力。
拓荒者隊目前正全神貫注於今日舉行的季後賽首輪第三戰（G3）。由於馬刺隊狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）在第二戰遭遇腦震盪退場，這對拓荒者來說是絕佳的上位機會。波特蘭球迷正引頸期盼，希望球隊能在主場拿下關鍵勝利，朝著更高的目標邁進。
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報導指出，拓荒者隊對於追求這位兩屆MVP展現了極大的興趣，但球團高層也設下了明確前提：字母哥必須同意簽下長期續約。安戴托昆波在2023年簽下了一份為期3年、價值1.86億美元的提前續約合約，並在2027-2028賽季擁有球員選項。
拓荒者隊目前手握豐厚的年輕資產與選秀權，這讓他們在談判桌上極具競爭力。歐拉姆提到，雖然拓荒者將字母哥列為首要目標，但球團也不會將雞蛋全放在同一個籃子裡，若交易未果，仍會尋求其他頂級球星加盟的機會。
若這筆交易最終成真，波特蘭將出現令人震驚的戰力大洗牌。字母哥有望與老搭檔里拉德、以及現役防守悍將哈勒戴（Jrue Holiday）在拓荒者隊合體。有趣的是，里拉德自2024年效力公鹿隊期間傷及左腳阿基里斯腱後，回歸拓荒者至今尚未正式登板，外界都在期待這組傳奇陣容能否帶領波特蘭奪下自1977年以來的首座總冠軍。
公鹿隊本季表現慘淡，僅拿到32勝、排名東部第11名，無緣季後賽。而去年公鹿隊放棄里拉德後引進的中鋒透納（Myles Turner），表現也未達預期，種種動盪讓字母哥離隊的傳聞在季末達到巔峰。
告別重建期 拓荒者老闆：贏球比開發新秀更有趣
拓荒者隊新老闆鄧登（Tom Dundon）日前在與投資者的會談中明確表示，球隊將全面轉向「贏球模式」，不再僅僅專注於年輕球員的開發。鄧登直言：「雖然重建過程是必要的，但贏球顯然更有趣。我期待創造出通往成功的習慣，這也是所有人對這支球隊的期待。」
拓荒者目前在首輪季後賽與聖大安東尼奧馬刺隊戰成1：1平手。在主力前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）與斯庫特亨德森（Scoot Henderson）的帶領下，球隊正展現出極強的競爭力。
拓荒者隊目前正全神貫注於今日舉行的季後賽首輪第三戰（G3）。由於馬刺隊狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）在第二戰遭遇腦震盪退場，這對拓荒者來說是絕佳的上位機會。波特蘭球迷正引頸期盼，希望球隊能在主場拿下關鍵勝利，朝著更高的目標邁進。
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