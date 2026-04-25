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今鋒面持續影響「晚上就雨停」！週日天氣放晴溫度回升

今天仍然受到鋒面影響，白天各地都有局部陣雨的機率，雨勢從晚間起開始趨緩

明天、下週一（26、27日）鋒面逐漸遠離，天氣轉晴熱、高溫逐日升

▲今天持續受到鋒面影響，全台各地白天依舊會有局部陣雨至較大雨勢出現，明天就開始放晴回溫。（圖/中央氣象署提供）

下波變天時機在下週三！勞動節連假預測天氣出爐

下週三（29日）下午又有鋒面抵達，挾陣雨、雷雨，天氣驟變；週四（30日）鋒面快速東移、雨後多雲，北台轉涼

勞動節連假東北季風減弱，各地氣溫回升