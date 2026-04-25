氣象專家吳德榮今（25）日表示，今天仍然受到鋒面影響，白天各地區依舊有局部陣雨的機率，仍有較大雨勢，不過晚間起降雨漸歇，明天全台天氣就回暖放晴。下一波鋒面就是下週三，不過影響時間較短，預計勞動節連假天氣相對晴朗。

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今鋒面持續影響「晚上就雨停」！週日天氣放晴溫度回升

吳德榮在氣象應用基金會專欄「洩天機教室」發文指出，今天仍然受到鋒面影響，白天各地都有局部陣雨的機率，雨勢從晚間起開始趨緩，各地氣溫略降、北台依舊偏涼。各地區氣溫北部16至23度、中部17至28度、南部20至31度、東部17至28度。

吳德榮說，明天、下週一（26、27日）鋒面逐漸遠離，天氣轉晴熱、高溫逐日升，東半部偶有局部短暫降雨的機率。下週二（28）日南方水氣漸增，各地大致多雲時晴、偏暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。

▲今天持續受到鋒面影響，全台各地白天依舊會有局部陣雨至較大雨勢出現，明天就開始放晴回溫。（圖/中央氣象署提供）
▲今天持續受到鋒面影響，全台各地白天依舊會有局部陣雨至較大雨勢出現，明天就開始放晴回溫。（圖/中央氣象署提供）
下波變天時機在下週三！勞動節連假預測天氣出爐

至於下波變天時機，吳德榮提到，下週三（29日）下午又有鋒面抵達，挾陣雨、雷雨，天氣驟變；週四（30日）鋒面快速東移、雨後多雲，北台轉涼，不過影響時間不長，下週五至週日（1至3日）鋒面遠離，天氣又放晴，氣溫再度回升，山區午後偶有局部降雨的機率。

中央氣象署也表示，下週三鋒面逐漸通過，中部以北地區轉為局部短暫陣雨或雷雨，其他東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，而南部大致為多雲，午後有局部短暫陣雨或雷雨；週四東北季風增強及華南雲雨區東移影響，各地天氣轉涼，降雨逐漸趨緩；勞動節連假東北季風減弱，各地氣溫回升，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

▲今天降雨至晚上趨緩，接著下波變天時間落在下週三（29日），又有一波鋒面快速掠過。（圖/中央氣象署提供）
▲今天降雨至晚上趨緩，接著下波變天時間落在下週三（29日），又有一波鋒面快速掠過。（圖/中央氣象署提供）
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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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