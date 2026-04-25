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休士頓火箭隊在季後賽首輪遭遇重創！根據ESPN名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，火箭隊當家球星杜蘭特（Kevin Durant）因左腳踝扭傷，確定將缺席今日（25日）對陣洛杉磯湖人隊的系列賽第三戰（G3）。在系列賽已陷入0：2落後且杜蘭特再度倒下的情況下，火箭隊的賽季正處於崩潰邊緣。杜蘭特的季後賽之路走得極為坎坷。他先是在上周的練習中傷及膝蓋，導致錯過了系列賽的首戰；雖然他在第二戰強勢回歸並砍下23分，但火箭總教練烏度卡（Ime Udoka）指出，杜蘭特在該場比賽第四節再度扭傷左腳踝。儘管杜蘭特試圖克服傷痛，但患部隨後出現腫脹，醫療團隊評估後認定他無法出賽G3。這對場均貢獻26.0分、三分命中率高達41.3%的火箭進攻核心來說，無疑是致命打擊。火箭隊在缺少他的情況下，必須在主場迎戰兵強馬壯的湖人隊。在杜蘭特確定缺陣後，烏度卡教練將被迫排出一套季後賽史上第二年輕的先發陣容，包括湯普森（Amen Thompson）、伊森（Tari Eason）、謝潑德（Reed Sheppard）、史密斯（Jabari Smith Jr.）以及申京（Alperen Sengun）。火箭隊本季雖然引進杜蘭特、亞當斯（Steven Adams）與范佛利特（Fred VanVleet）等資深將領，但在生死關頭，這支拿下例行賽52勝的年輕部隊必須證明自己有能力在沒有老大哥的情況下獨當一面。烏度卡預計會將進攻重擔交給湯普森與申京，並寄望新秀射手謝潑德能彌補杜蘭特的外線火力。相較於火箭的愁雲慘霧，湖人隊的健康狀況正朝正面發展。雖然里夫斯（Austin Reaves）將缺席G3，但他極大機率能在第四戰（G4）回歸；此外，核心巨星唐西奇（Luka Dončić）也正持續恢復中。火箭隊目前以0：2落後，歷史數據顯示，若輸掉G3陷入0：3，晉級機率幾乎為零。杜蘭特能否在周日的G4及時回歸拯救賽季，目前仍是未知數。對這支志在衝擊冠軍的德州勁旅而言，今晚將是檢驗球隊深度與未來成色最嚴酷的一戰。