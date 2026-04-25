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洛杉磯道奇隊於今（25）日在主場迎戰芝加哥小熊隊。儘管大谷翔平本季在投打二刀流上持續發力，防禦率僅0.38，但他在打擊端的低迷表現。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前接受採訪，針對大谷為何近期安打難產給出了明確的觀察，他認為子弟兵近期對於低球出手太頻繁，效果卻不好，必須將視線拉高，盡量少打膝蓋附近的球，才能找回熟悉的大谷。大谷翔平自開季以來，投手身分的表現堪稱完美，但打擊端的數據卻出現下滑。統計顯示，大谷在最近10場比賽中的打擊率僅為1成84，攻擊指數（OPS）低至.525，且已經連續2場比賽沒有安打產出，全壘打荒也持續了9場。原先從去年8月24日開始維持的連續53場出壘紀錄，也在22日對戰巨人的比賽中正式中斷。對於大谷的「安打荒」，羅伯斯總教練在面對媒體詢問時給出了直接的解答。羅伯斯分析：「他最近太過頻繁地去追逐低角度的球。這導致擊出的滾地球數量增加，要將膝蓋附近的低球打向空中是非常困難的。」羅伯斯進一步指出，由於大谷太想攻擊低球，導致擊球角度無法形成有效長打，反而頻頻形成軟弱的地面球。他建議大谷：「必須將視線拉高，並保持將球打往球場寬闊區域（廣角打法）的意識，只要做到這幾點，我們熟悉的那個大谷翔平就會回來了。」雖然大谷在投手丘上表現卓越，但如何在負擔投球任務的同時，維持打擊端的穩定度，是大聯盟各界關注的課題。羅伯斯對於大谷的自我調整能力仍具信心，認為只要修正擊球策略與目線高度，很快就能再次聽到大谷招牌的清脆擊球音。隨著道奇隊進入賽季關鍵期，大谷翔平能否採納羅伯斯的提點，修正「愛打低球」的習慣，並在主場球迷面前找回長打火力，將是今日對戰小熊賽事的觀察重點。