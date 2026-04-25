我是廣告 請繼續往下閱讀

多倫多藍鳥隊的日本強打岡本和今（25）日在主場對陣克里夫蘭守護者隊的比賽中，敲出令人驚嘆的本季第4號全壘打。這不僅是他睽違4場比賽再度開轟，更是自3月底以來，相隔25天再度於主場羅傑斯中心（Rogers Centre）點燃全壘打火炮。岡本和真強襲157公里外角直球 扛出大牆岡本和真今日擔任先發第7棒、防守三壘。比賽進入第2局，藍鳥隊暫以2比5落後，岡本和真在1出局無人上壘的情況下登場，面對守護者隊右投威廉姆斯（Gavin Williams）。在1好1壞的球數領先下，岡本鎖定一顆時速高達97.4英里（約156.8公里）的外角高角度直球，以極其驚人的揮棒速度將球擊出。根據大聯盟數據系統顯示，這球的擊球初速高達109.9英里（約176.9公里），仰角31度，飛行距離達430英呎（約131.1公尺）。這顆球直接飛越了中外野計分板（Batter's Eye），成為一顆特大號的全壘打。岡本和真在4月19日對陣響尾蛇的比賽中曾擊出第3轟，但隨後在與天使隊的系列賽中陷入小低潮，10打數僅有1支安打。今日這發特大號全壘打不僅宣告其重砲本色回歸，也終結了自3月30日對戰洛磯隊以來長達25天的「主場全壘打荒」。目前比賽仍在進行中，岡本和真這發全壘打成功為藍鳥隊提振士氣，將比分追至3：5。