今（25）日鋒面遠離，不過華南雲雨帶接手影響台灣，各地仍有短暫陣雨發生機會，尤其中南部有較大雨勢，午後雨勢就會趨緩，週日到下周二都是穩定的天氣型態，高溫上看攝氏30度，下周三又有新一波春雨鋒面報到，屆時中部以北地區區轉為局部短暫陣雨或雷雨。
今華南雲雨帶接手！午後雨勢趨緩
氣象專家林得恩表示，今（25）日天氣受鋒面遠離及華南雲雨帶接續接手影響，臺灣各地仍易有短暫陣雨發生。其中，東北部、東半部及西部山區的降雨訊號顯著；尤其是中南部山區降雨機率最高，有局部較大雨勢並伴隨雷電及強陣風等劇烈天氣現象出現的可能，外出活動建議攜帶雨具備用，預估雨勢大致中午過後，就會逐漸趨緩，並轉為多雲的天氣型態。
氣象粉專天氣風險提到，周日至下周二隨著東北季風減弱、水氣遠離，各地天氣可望逐漸好轉為晴時多雲，氣溫也將回升偏暖，預測高溫普遍可回升至25至30度，低溫約20至25度。這樣相對較穩定的天氣型態，預估可維持至下週二。
下波鋒面春雨報到！中部以北天氣不穩定
林得恩表示，下一波春雨鋒面報到，預估會在下週三（29日），屆時，中部以北地區將轉為局部短暫陣雨或雷雨的不穩定天氣，其它東北部、東半部及恆春半島亦有零星短暫陣雨發生的機會；而南部大致維持為多雲，午後有局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態。
五一勞動節，氣象署天氣預報，東北季風逐漸減弱，各地氣溫回升；僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，連假出遊好天氣。
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氣象專家林得恩表示，今（25）日天氣受鋒面遠離及華南雲雨帶接續接手影響，臺灣各地仍易有短暫陣雨發生。其中，東北部、東半部及西部山區的降雨訊號顯著；尤其是中南部山區降雨機率最高，有局部較大雨勢並伴隨雷電及強陣風等劇烈天氣現象出現的可能，外出活動建議攜帶雨具備用，預估雨勢大致中午過後，就會逐漸趨緩，並轉為多雲的天氣型態。
氣象粉專天氣風險提到，周日至下周二隨著東北季風減弱、水氣遠離，各地天氣可望逐漸好轉為晴時多雲，氣溫也將回升偏暖，預測高溫普遍可回升至25至30度，低溫約20至25度。這樣相對較穩定的天氣型態，預估可維持至下週二。
林得恩表示，下一波春雨鋒面報到，預估會在下週三（29日），屆時，中部以北地區將轉為局部短暫陣雨或雷雨的不穩定天氣，其它東北部、東半部及恆春半島亦有零星短暫陣雨發生的機會；而南部大致維持為多雲，午後有局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態。
五一勞動節，氣象署天氣預報，東北季風逐漸減弱，各地氣溫回升；僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，連假出遊好天氣。