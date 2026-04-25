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關乎技高生升學的重大考試，四技二專統一入學測驗將於今（25）日、明（26）日舉辦，全台將有逾7.1萬名考生上考場。然而，技專校院入學測驗中心基金會提醒考，台北區考場26日附近有路跑活動、台中則是旱溪媽祖遶境活動，建議考生提早出門外，並自備耳塞。全國教師工會總聯合會則批評台北市政府一錯再錯，再次同意路跑活動與統測撞場，是「知錯不改」。技專校院入學測驗中心日前提醒，考生提早規劃到試場的交通動線、出門前檢查確認考試必備准考證及應試文具是否已經攜帶、應試時不得將行動通訊裝置，例：行動電話、耳機、智慧型手環、智慧型手錶或智慧型眼鏡等穿戴式裝置等具有計算、記憶、攝（錄）影、影音功能之物品隨身攜帶或置於抽屜、桌椅或座位旁，違者將依「試場規則及違規處理要點」處置。考試期間監試（試務）人員執行各項規定之處置時，考生應予充分配合，否則依其情節輕重提報議處，必要時得中止其該節考試或取消其考試資格，並依法追究其責任。本次考試開放陪考，但陪考親友勿占用休息區座位及在休息區聊天喧嘩，以提供考生舒適的專心準備及休息空間；休息區有可能不提供冷氣，只開啟電扇，請大家體諒，一切以考生順利應考為優先。但是全國教師工會總聯合會批評，北市府再次同意國家地理路跑活動在統測期間辦理，且路線緊鄰考場周邊，導致交通必須管制，加上可能引起的相關干擾，完全無視技高生的權益。針對主辦單位與台北市政府「知錯不改」，嚴重侵害考生應試權益。全教總表示，去年已經嚴正呼籲政府與民間單位在辦理大型體育活動時，應主動避開此類重大升學考試時程，確保周邊交通順暢與環境安寧，但北市府再次核准，路跑沿線的喧鬧聲、擴音器音量，即便考場關閉門窗仍有可能聽到，「若今日是大學學測或國中會考，台北市政府是否還會輕率核准此類大型活動？」北市府解釋，台北市政府體育局回應，該活動早於去年6月即完成核定公告，當時測驗中心尚未發布統測日，已要求主辦單位加強宣導交通管制措施，並加派人力提供考生彈性交管點放服務，且須盡早解除交通管制，避免影響學生統測。