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▲曾沛慈（右）透露婚後與老公每天都會親親，夫妻互動超甜。（圖／翻攝曾沛慈臉書）

歌手曾沛慈近日因參加中國真人秀《乘風2026》（又稱「浪姐7」）人氣再攀升，愛情事業兩得意的她，2022年嫁給圈外老公孫立衡，婚後生活甜蜜。曾沛慈過去受訪時，曾提到自己有時工作後會故意不卸妝，因為想給老公看到她公主般的樣貌，對此孫立衡則嘴甜回：「妳素顏也很漂亮。」夫妻私下互動閃瞎眾人。曾沛慈結婚滿4年不時分享夫妻互動，不僅每天都會親親，她還透露老公私下可愛的一面。曾沛慈表示有時工作回家後不會馬上卸妝，當對方問「為何還不趕快去卸妝？」她則俏皮回答：「因為我想讓你看到我公主般的樣貌啊！」沒想到老公竟誇讚她素顏也很漂亮，突如其來的讚美讓曾沛慈開心不已。曾沛慈新婚時曾鬆口備孕計畫，暗示「希望能多個身分」，然而工作行程滿檔的她，肚皮至今未有動靜。對此，曾沛慈去年表示，對於生子計畫抱持隨遇而安的態度，雖然長輩每年都會關心，但她總笑笑說：「我會加油的！」另外，曾沛慈提到看到朋友或家人的小孩會覺得很可愛，也曾問過老公如果沒機會當爸爸是否會覺得遺憾？但老公暖回：「不會啊！妳就是1個小孩了，我先照顧妳。」事實上，曾沛慈與孫立衡當了10幾年的好友才互相來電，兩人也達成共識「以結婚為前提」交往，並順利走入婚姻。