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▲陶昕然在《浪姐7》第2次公演僅獲得27票，最終遭到淘汰。（圖／翻攝自微博）

陶昕然僅27票遭淘汰 李心潔情緒崩潰落淚

陶昕然冷靜告別 向女兒喊話惹鼻酸

中國綜藝《乘風破浪2026（浪姐7）》最新一集昨（24）日播出後，引發觀眾熱烈討論，本次節目進行第2次公演競演，最終直接公布淘汰名單，結果卻出現「勝隊成員仍被淘汰」的情況，讓不少觀眾感到意外。曾在《後宮甄嬛傳》中飾演「安陵容」走紅的陶昕然，即使所屬隊伍在比賽中獲勝，但因為僅獲得27票因而被淘汰形成反差極大的賽制結果，一旁的李心潔飲因而爆哭，掀起外界對節目機制的質疑聲浪。本輪舞台競演中，各組表現競爭激烈，包括〈戀我癖〉、〈Bonbon Girls〉、〈親親〉以及古風舞台〈冷夜〉等多組表演輪番登場。最終由庄法領軍的組別與李心潔隊伍成功勝出，並進行代表對唱環節。不過賽制安排要求從落敗隊伍及對戰結果中選出「危險名單」，再經投票淘汰一人，使得即便在勝隊中的成員，也可能面臨淘汰命運，這樣的規則也讓不少觀眾直呼不合理。在最終淘汰名單揭曉時，陶昕然與江語晨、陳凱琳同列危險名單，最終由陶昕然成為出局者。結果公布當下，隊長李心潔難掩情緒，當場崩潰落淚，甚至一度泣不成聲，緊緊抱住隊友，場面相當感傷。她隨後拿起麥克風替陶昕然發聲，肯定對方在團隊中的付出與實力，但講到一半便因情緒激動而哽咽中斷，讓現場氣氛瀰漫著不捨。面對淘汰結果，陶昕然則表現得相對冷靜，她在舞台上透過鏡頭向女兒表達心聲，坦言自己參與節目的原因之一，就是希望成為孩子的榜樣。她提到，希望透過這次挑戰，讓孩子看到母親不只是一名演員，也能勇敢面對不擅長的領域。這段真情告白感動不少觀眾，她也以平靜語氣表示，能夠回家陪伴家人，對她而言同樣珍貴。節目播出後，「贏了卻被淘汰」的結果迅速登上熱搜，引發網友兩極討論。有觀眾認為，既然隊伍獲勝，成員不應再被納入淘汰名單，質疑節目公平性；也有人指出，賽制本就強調個人表現與整體評分，不應單以勝負論英雄。此外，也有網友比較其他組別分數，認為應該由表現較弱的隊伍成員淘汰。整體而言，此次結果再度讓節目賽制成為輿論焦點。