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洛杉磯道奇隊與芝加哥小熊隊的系列賽於今（25）日點燃戰火，但賽前的焦點全集中在關於「大谷條款」的口水戰。小熊隊總教練康塞爾（Craig Counsell）日前對該規則公平性提出質疑，認為這讓道奇隊形同擁有多出一人的名額優勢。對此，雙方今日再度正面回應，道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）強調該規則並非為特定球隊設計，而是因應大谷翔平這位獨一無二的球員而生；康塞爾則急澄清自己提出質疑並非針對大谷翔平。小熊隊近期投手陣容飽受傷兵困擾，調度捉襟見肘，這也讓康塞爾對現行的大谷條款感到更加不滿。他在今日賽前受訪時先是澄清，先前的發言並非針對大谷翔平個人或道奇隊，而是不滿規則本身。康塞爾直言：「這是一個我始終無法理解的規則。實質上，這讓某支球隊能夠在投手與野手註冊上各多出一個名額。這種只針對單一選手給予特別待遇、並讓單一球隊受益的狀況，是我認為最奇妙、也最不合理的點。這簡直是為了一支球隊而存在的規則。」根據目前大聯盟規定，開季至8月底球隊26人名單中，投手上限為13人。然而，具備「二刀流資格」的球員可被註冊為野手而不占用13人投手名額。這意味著全聯盟目前只有道奇隊能額外多帶一名投手，擁有「14名投手」的戰力優勢。面對質疑，道奇總教練羅伯斯表現得相當從容。他今日再度表示並不意外這會引起討論，「在這個時代，任何發言都會被放大。我認為康塞爾並沒有惡意，畢竟他現在正處於缺投手的困境。」不過，羅伯斯也明確指出了羅伯斯邏輯中的盲點：「這項規則並非為了道奇隊設計，而是適用於大谷。這是他在天使隊時期就已經導入的規則。大谷是如此重要的選手，自然會引發關注，但這項規則是為了因應這種珍貴的球員而存在。」