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聖安東尼奧馬刺隊球迷最擔心的消息獲得證實。根據ESPN名記查拉尼亞（Shams Charania）以及多位隨隊記者報導，馬刺隊超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）因仍受制於聯盟「腦震盪保護協議」，已被球團正式移出今（25）日對陣波特蘭拓荒者隊的季後賽首輪第三戰（G3）出賽名單。文班亞馬是在系列賽第二戰中因意外跌倒導致腦震盪，隨後便進入了NBA嚴格的監測程序。雖然馬刺總教練強森（Mitch Johnson）昨日曾表示文班亞馬復原進度良好，且這位法籍狀元也隨隊前往波特蘭，讓外界一度對他趕上G3抱持希望。然而，根據NBA規定，球員被診斷出腦震盪後必須經過至少48小時的強制觀察與分階測試。儘管馬刺與拓荒者之間有兩天的休息時間，文班亞馬最終仍未能通過所有檢測指標。強森教練在今日賽前正式宣布，為了球員長期健康考量，文班亞馬將不會在今日這場關鍵戰役中上陣。目前馬刺與拓荒者在系列賽戰成1：1平手，今日在波特蘭摩達中心（Moda Center）舉行的第三戰被視為系列賽的分水嶺。在缺少文班亞馬場均雙十且防守威懾力驚人的情況下，馬刺的禁區防禦將面臨嚴峻挑戰，特別是面對拓荒者阿夫迪亞（Deni Avdija）與亨德森（Scoot Henderson）的輪番切入衝擊。運動博弈市場也因應文班亞馬的缺陣出現大幅波動，原先開出的得分（24.5分）與阻攻（2.5次）等球員數據盤口皆已全數撤回。根據規則，若玩家已投注文班亞馬相關盤口，由於其未登錄出賽，投注金額將獲得全額退款。