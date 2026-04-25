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▲陶昕然（如圖）在台上分享淘汰感言，強調自己來不後悔、走不遺憾。（圖／翻攝微博）

▲陶昕然（如圖）當年憑藉《後宮甄嬛傳》安陵容一角爆紅。（圖／翻攝自themoviedb）

中國女星陶昕然近日參加陸綜《乘風2026》（又稱「浪姐7」）表現備受關注，然而昨（24）日第二次公演中，她最終慘被淘汰，掀起「贏了卻被淘汰」的爭議，網友質疑范瑋琪所屬的組別分數最低，相較之下更應該被淘汰。演員出身的陶昕然，因演出《後宮甄嬛傳》「安陵容」一角爆紅，不過卻在事業起飛之際，突消失在螢光幕前，原來陶昕然是為了照顧生病的媽媽，選擇放棄大好前程，孝心讓人感動。陶昕然昨日與李心潔、謝楠、徐夢潔組隊，帶來古風舞台〈冷夜〉，對上孫怡、葉一茜、范瑋琪、江語晨的〈親親〉，在團體賽中由陶昕然組獲勝，但節目卻指定PK賽，讓她最後慘遭淘汰。對此，陶昕然坦然面對比賽結果，表示，強調自己來不後悔、走不遺憾，讓一旁的李心潔聽了當場哭到不行。比賽結果出爐後，也讓許多網友替陶昕然抱不平，質疑賽制有問題，痛批「李心潔團明明贏了，搞這種賽制」、「贏了還要被淘汰，那贏的意義在哪」、「這個狀況都不需要表演，直接人氣投就行」、「離譜」。此外，陶昕然的淘汰感言也讓網友大讚「體面人」、「很大器」。陶昕然身為演員，透露之所以來到這個舞台很多原因是為了女兒，希望能成為她的榜樣，希望透過挑戰自我、突破舒適圈的經歷，向孩子傳遞勇敢面對未知、不畏困難的精神。陶昕然因演出《後宮甄嬛傳》中的「安陵容」走紅，飾演反派角色的她，精湛演技讓許多觀眾氣得牙癢癢，不過就在演藝事業準備起飛時，她卻突然消失螢光幕前。先前陶昕然帶著媽媽一同錄製真人秀節目《是女兒是媽媽》，被問到「為何突然消失近3年」時，陶媽媽哽咽表示自己生病了，心臟裝4枚支架，2022年更突然腦梗塞，左半邊手、腳已經癱瘓，陶昕然也毅然決然暫停工作，全心照顧媽媽。如今陶媽媽身體逐漸好轉，陶昕然也回歸演藝圈，接連拍攝戲劇作品，並登上《浪姐7》舞台，帶給大家不同的樣貌。