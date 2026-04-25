新北市美術館開館周年系列活動將於今、明兩天4月25、26日兩天登場，新北市府表示，兩天將推出「流聲市集」、戶外演唱會及煙火、無人機展演。美術館還祭出今明、兩天全館免門票入場優惠，並延長開放至晚間9點（6樓特展開放至晚間6點）。《NOWNEWS今日新聞》整理週年演唱會卡司、煙火秀時間與最佳觀賞點、市集與交通等資訊一次看。
🟡「新北市美術館周年活動」演唱會：
現場特別規劃多樣化的音樂演出，邀請知名跨界 DJ 林貓王帶來風格獨具的音樂選曲，更有充滿活力的「小小 DJ」。
兩天晚間7點展開的戶外演唱會，4月25日(六)由徐暐翔、白安及Bii畢書盡接力開唱，其中畢書盡將攜手新北市交響樂團跨界共演，帶來結合流行與弦樂的音樂饗宴；4月26日(日)則由盜魂爵士樂團、Gummy B和宇宙人接續登場，以多元音樂風格延續週末熱力。
日期：4月25、26日
時間：每天19：00開始
地點：新北市美術館戶外園區
📍4月25日演出陣容：
徐暐翔 Vash Hsu、白安 ANN、Bii 畢書盡 × 新北市交響樂團
📍4月26日演出陣容：
Gummy B、宇宙人 Cosmos People、Soul Heist 盜魂爵士樂團、Gummy B × Soul Heist
🟡「新北市美術館周年活動」煙火秀、無人機展演：
2026一週年煙火演出以《光有回聲（Echoes of Light）》為主題，作為2025年「一座美術館的誕生」之後的延續篇章。演出首度整合煙火與無人機進行空中同步展演，依循音樂節奏精密編排，打造「天空雙舞台」的立體展演形式，形塑專屬新北美術館的年度代表性夜間藝術演出。
煙火演出規劃施放超過 2500 發煙火，依高中低空進行整體編排，以五色瀑布型與落葉型花色為主要視覺主軸，輔以造型彈巧妙點綴，營造層次分明、畫面流動的藝術型煙火效果。
此外將動用300台無人機，結合新北美術館建築輪廓與鶯歌在地文化意象，呈現多組專屬造型與動態轉場畫面。
時間：兩日20:40開始
🟡新北市美術館周年活動「流聲市集」：
新北市文化局表示，「流聲市集」下午4點起在新美館戶外園區登場，以美學流動為主軸，匯集全台超過30家風格品牌，涵蓋特色餐飲、職人手作與設計選品，包含「福仙丸」、「美滿炸雞」、「一隅刈包」等美食。
🟡新北市美術館交通資訊：
📍搭臺鐵：
鶯歌火車站文化路出口至對向「捷運通廊」，直行6分鐘可達。
📍搭捷運：
板南線捷運板橋站：轉乘公車702，至陶瓷博物館下車，沿館前路步行8分鐘即逹。
📍搭公車：
搭乘981、917、731
📍接駁專車：
▪️15:00 – 19:00： 每小時 雙向專車。捷運永寧站2號出口，步行至永寧轉運站搭乘-新美館專車
▪️21:20、21:30： 新美館-永寧轉運站 單向專車
📍加班車：
▪️917 加班車：21:00、21:10 (經高速公路，一車43個座位)
▪️981 加班車：21:00、21:10、21:20、21:30 (區域路線)
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現場特別規劃多樣化的音樂演出，邀請知名跨界 DJ 林貓王帶來風格獨具的音樂選曲，更有充滿活力的「小小 DJ」。
兩天晚間7點展開的戶外演唱會，4月25日(六)由徐暐翔、白安及Bii畢書盡接力開唱，其中畢書盡將攜手新北市交響樂團跨界共演，帶來結合流行與弦樂的音樂饗宴；4月26日(日)則由盜魂爵士樂團、Gummy B和宇宙人接續登場，以多元音樂風格延續週末熱力。
時間：每天19：00開始
地點：新北市美術館戶外園區
📍4月25日演出陣容：
徐暐翔 Vash Hsu、白安 ANN、Bii 畢書盡 × 新北市交響樂團
📍4月26日演出陣容：
Gummy B、宇宙人 Cosmos People、Soul Heist 盜魂爵士樂團、Gummy B × Soul Heist
2026一週年煙火演出以《光有回聲（Echoes of Light）》為主題，作為2025年「一座美術館的誕生」之後的延續篇章。演出首度整合煙火與無人機進行空中同步展演，依循音樂節奏精密編排，打造「天空雙舞台」的立體展演形式，形塑專屬新北美術館的年度代表性夜間藝術演出。
煙火演出規劃施放超過 2500 發煙火，依高中低空進行整體編排，以五色瀑布型與落葉型花色為主要視覺主軸，輔以造型彈巧妙點綴，營造層次分明、畫面流動的藝術型煙火效果。
此外將動用300台無人機，結合新北美術館建築輪廓與鶯歌在地文化意象，呈現多組專屬造型與動態轉場畫面。
時間：兩日20:40開始
新北市文化局表示，「流聲市集」下午4點起在新美館戶外園區登場，以美學流動為主軸，匯集全台超過30家風格品牌，涵蓋特色餐飲、職人手作與設計選品，包含「福仙丸」、「美滿炸雞」、「一隅刈包」等美食。
📍搭臺鐵：
鶯歌火車站文化路出口至對向「捷運通廊」，直行6分鐘可達。
📍搭捷運：
板南線捷運板橋站：轉乘公車702，至陶瓷博物館下車，沿館前路步行8分鐘即逹。
📍搭公車：
搭乘981、917、731
📍接駁專車：
▪️15:00 – 19:00： 每小時 雙向專車。捷運永寧站2號出口，步行至永寧轉運站搭乘-新美館專車
▪️21:20、21:30： 新美館-永寧轉運站 單向專車
📍加班車：
▪️917 加班車：21:00、21:10 (經高速公路，一車43個座位)
▪️981 加班車：21:00、21:10、21:20、21:30 (區域路線)