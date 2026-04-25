（火箭主帥回應11：47更新）休士頓火箭隊在季後賽首輪遭遇嚴峻挑戰，除了處在0：3的淘汰邊緣，陣中超級巨星杜蘭特（Kevin Durant）的怪異舉動更引發外界熱議。在今（25）日對戰湖人隊的關鍵第三戰中，因左踝傷勢缺陣的杜蘭特並未出現在板凳區為隊友加油，根據《Heavy Sports》報導指出，他選擇獨自留在休息室觀賽，此舉被視為與火箭球隊關係的危險訊號。
沒出現在板凳席 杜蘭特季後賽行為引爭議
杜蘭特在開賽前幾小時被判定無法出賽，這已是他系列賽三場中第二度缺陣。然而讓美媒驚訝的是，杜蘭特並未像大多數受傷球員一樣穿著便服坐在場邊替隊友助陣。根據《Heavy Sports》報導，雖然當天早些時候有人看到杜蘭特出現在場館，但他主動選擇避開鎂光燈，不與年輕隊友並肩而坐。
《Heavy Sports》指出，這種行為在季後賽非常罕見，且讓人觀感極差。身為帶領申京（Alperen Sengun）、小史密斯（Jabari Smith Jr.）等年輕小將的領袖，杜蘭特的這個舉動，引發外界對他與球隊化學反應的嚴重質疑。
賽後，火箭主帥烏度卡（Ime Udoka）受訪時被問及此事解釋：「他當時在接受治療。」因此沒有與球隊坐在板凳席。
曾有「開小帳」風波 曾傳私下痛批申京、小史密斯
杜蘭特與火箭團隊的裂痕其實有跡可循。早在今年明星賽期間，杜蘭特就被爆出疑似使用X小帳，內容竟是抨擊自家隊友。據傳該帳號曾公開羞辱中鋒申京（Alperen Sengun）與小史密斯（Jabari Smith Jr.），並將火箭本季表現不佳的責任歸咎於這群年輕球員的平庸。
面對這樁醜聞，杜蘭特至今未曾明確否認，這種模糊態度無疑在休息室內埋下不信任的種子。如今在季後賽生死關頭拒絕現身場邊，更讓這份「休息室矛盾」完全浮上檯面。
火箭核心恐大洗牌？傳將追求「字母哥」聯手KD
火箭隊本季戰績從西區第二滑落至第五，去年季中送走格林（Jalen Green）與布魯克斯（Dillon Brooks）換來杜蘭特的豪賭，目前看來並未收到爭冠成效。
隨著杜蘭特與現有核心化學反應不佳，許多報導指出，火箭制服組已開始盤算休賽季的B計畫。傳聞火箭考慮將申京等年輕資產作為籌碼，向密爾瓦基公鹿隊交易「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），試圖組建「KD+字母哥」的史詩級鋒線。然而，若杜蘭特持續與隊友產生摩擦，火箭是否該繼續圍繞他建隊，或是徹底重建，將成為今年夏天最棘手的課題。
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杜蘭特在開賽前幾小時被判定無法出賽，這已是他系列賽三場中第二度缺陣。然而讓美媒驚訝的是，杜蘭特並未像大多數受傷球員一樣穿著便服坐在場邊替隊友助陣。根據《Heavy Sports》報導，雖然當天早些時候有人看到杜蘭特出現在場館，但他主動選擇避開鎂光燈，不與年輕隊友並肩而坐。
《Heavy Sports》指出，這種行為在季後賽非常罕見，且讓人觀感極差。身為帶領申京（Alperen Sengun）、小史密斯（Jabari Smith Jr.）等年輕小將的領袖，杜蘭特的這個舉動，引發外界對他與球隊化學反應的嚴重質疑。
賽後，火箭主帥烏度卡（Ime Udoka）受訪時被問及此事解釋：「他當時在接受治療。」因此沒有與球隊坐在板凳席。
曾有「開小帳」風波 曾傳私下痛批申京、小史密斯
杜蘭特與火箭團隊的裂痕其實有跡可循。早在今年明星賽期間，杜蘭特就被爆出疑似使用X小帳，內容竟是抨擊自家隊友。據傳該帳號曾公開羞辱中鋒申京（Alperen Sengun）與小史密斯（Jabari Smith Jr.），並將火箭本季表現不佳的責任歸咎於這群年輕球員的平庸。
面對這樁醜聞，杜蘭特至今未曾明確否認，這種模糊態度無疑在休息室內埋下不信任的種子。如今在季後賽生死關頭拒絕現身場邊，更讓這份「休息室矛盾」完全浮上檯面。
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火箭隊本季戰績從西區第二滑落至第五，去年季中送走格林（Jalen Green）與布魯克斯（Dillon Brooks）換來杜蘭特的豪賭，目前看來並未收到爭冠成效。
隨著杜蘭特與現有核心化學反應不佳，許多報導指出，火箭制服組已開始盤算休賽季的B計畫。傳聞火箭考慮將申京等年輕資產作為籌碼，向密爾瓦基公鹿隊交易「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），試圖組建「KD+字母哥」的史詩級鋒線。然而，若杜蘭特持續與隊友產生摩擦，火箭是否該繼續圍繞他建隊，或是徹底重建，將成為今年夏天最棘手的課題。
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