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馬來西亞1名34歲男子涉嫌替詐騙集團到新加坡收取現金，受害者被假冒電信公司與金融管理局人員連環恐嚇，當天交出2萬1000新元（約新台幣51萬元）現金，男子犯案10天後被捕，也成為今年3月以來第17名因協助詐騙集團收取現金或貴重物品而在新加坡落網的馬來西亞人。新加坡警察部隊4月24日晚間表示，警方4月14日接獲一起假冒政府官員詐騙案通報。受害者先接到自稱電信業者M1職員的來電，對方聲稱她已申辦兩年電話線服務，將開始被收費。受害者否認後，電話隨即被轉接給自稱新加坡金融管理局人員的騙徒。騙徒接著謊稱受害者捲入洗錢案，必須配合調查，藉此製造恐懼與急迫感。受害者同日依指示，將2萬1000新元（約新台幣51萬元）現金交給1名男子作為「調查」用途，事後察覺受騙才報警。反詐騙指揮處與金文泰警署展開追查後，確認收款者為34歲馬來西亞男子，並於4月24日將他逮捕。男子預計4月25日被控上法庭，罪名涉及協助他人保留犯罪所得；一旦罪成，可判最長10年監禁、最高50萬新元（約新台幣1232萬元）罰款，或兩者兼施。新加坡警方近期多次點名，發現越來越多馬來西亞人入境協助跨國詐騙集團收取現金、黃金、珠寶或其他貴重物品。4月16日，另有1名39歲馬來西亞男子與1名35歲馬來西亞女子因類似案件被捕，使當時相關落網人數增至15人；這次案件則讓人數進一步升至17人。新加坡自2025年12月30日起，詐騙犯、詐騙集團成員或招募者可面對6下至24下鞭刑；協助洗錢或處理詐騙所得的錢騾，也可能被判最高12下酌情鞭刑。警方提醒，政府官員不會透過電話要求民眾轉帳、交出現金或貴重物品，也不會要求提供銀行登入資料、共享螢幕，或把電話轉接給警方。民眾若接獲類似來電，應立即掛斷並查證，必要時可撥打24小時ScamShield防詐騙熱線1799。新加坡假冒政府官員詐騙已從電話恐嚇，延伸到跨境錢騾實際上門收款。警方持續追查收款人與幕後集團，也提醒民眾只要對方要求交出現金、轉帳或提供銀行資料，都應立即中斷聯繫並報警，避免讓恐懼成為詐騙集團得手的破口。