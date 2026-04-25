底特律老虎於台灣時間今（25）日作客辛辛那提紅人，展開系列賽三連戰。台灣「怪力男」李灝宇生涯首度先發出任二壘手，可惜打擊熄火繳出2支0，比賽中段遭代打換下，但他在二壘防區「生意多多」且展現純熟的守備能力，多次參與出局數抓捕並策動雙殺，台灣球迷也相當欣慰，老虎隊官方社群則更新多則李灝宇守備影片，繼續大玩諧音梗，簡直「台灣魂」上身。
生涯大聯盟首次先發二壘手！李灝宇雙殺太漂亮
李灝宇再獲得教練團重用，生涯首度先發出任二壘手，同樣排在第8棒。雖李灝宇開賽首局，面對紅人隊強勁的內野滾地球，李灝宇與明星游擊手巴耶茲（Javier Báez）默契搭檔策動雙殺，穩穩抓下第3個出局數化解危機。
此外，在面對大聯盟新星克魯茲（Elly De La Cruz）的盜壘挑戰時，李灝宇精準接捕並完成觸殺動作，讓主播不禁直呼「接得漂亮」，展現接球流暢度與防守直覺。
老虎打線火燙 李灝宇卻熄火吞2支0
老虎隊進攻端表現強勁，格林（Riley Greene）率先開砲，以陽春全壘打助球隊先馳得點。第2局老虎進攻火網持續延燒，游擊手巴耶茲補上另一發全壘打擴大領先，隨後維爾林（Matt Vierling）擊出帶有2分打點的二壘安打，老虎在第3局早早取得4：0的領先優勢，也為投手群提供充足的火力支援。
老虎隊打線正火燙，李灝宇則在進攻端面臨挑戰。首打席他對決紅人左投亞伯特（Andrew Abbott），敲出游擊方向滾地球出局；次打席與投手纏鬥7球後，最終仍擊成二壘上方飛球遭接殺。
李灝宇關鍵時刻遭換下場 提前結束比賽任務
6局上，當老虎攻佔一、二壘且以5：2領先時，教練團決定換下李灝宇，派出左打基斯（Colt Keith）代打。基斯隨即擊出安打，李灝宇也因此提前結束今日的比賽任務，可惜留下2支0打擊表現。
自升上大聯盟以來，李灝宇累計出賽5場，共16個打數敲3安，其中包括1支長打。還有1分打點與1次保送，吞下6K，打擊率0.188。
內野穩健度獲讚！老虎官方大玩諧音梗簡直「台灣人」上身
雖打擊手感仍有待調適，但李灝宇的內野守備穩健度獲網讚，底特律老虎也持續在官方Threads更新李灝宇的雙殺畫面，只見李灝宇在二壘附近接起該滾地球後自踩壘包、回傳一壘，超滑順守備獲網讚。
老虎官方社群也持續玩起「諧音梗」，發出李灝宇盜壘封殺的影片，寫下「Hao-Yu try to steal on Ding」，台灣網友解釋，因李灝宇的名字剛好可以讀成「How you」，原意就是「你怎麼敢在捕手（Ding）面前盜壘？」 也讓台美之間掀起新的文化交流。
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李灝宇再獲得教練團重用，生涯首度先發出任二壘手，同樣排在第8棒。雖李灝宇開賽首局，面對紅人隊強勁的內野滾地球，李灝宇與明星游擊手巴耶茲（Javier Báez）默契搭檔策動雙殺，穩穩抓下第3個出局數化解危機。
此外，在面對大聯盟新星克魯茲（Elly De La Cruz）的盜壘挑戰時，李灝宇精準接捕並完成觸殺動作，讓主播不禁直呼「接得漂亮」，展現接球流暢度與防守直覺。
老虎打線火燙 李灝宇卻熄火吞2支0
老虎隊進攻端表現強勁，格林（Riley Greene）率先開砲，以陽春全壘打助球隊先馳得點。第2局老虎進攻火網持續延燒，游擊手巴耶茲補上另一發全壘打擴大領先，隨後維爾林（Matt Vierling）擊出帶有2分打點的二壘安打，老虎在第3局早早取得4：0的領先優勢，也為投手群提供充足的火力支援。
老虎隊打線正火燙，李灝宇則在進攻端面臨挑戰。首打席他對決紅人左投亞伯特（Andrew Abbott），敲出游擊方向滾地球出局；次打席與投手纏鬥7球後，最終仍擊成二壘上方飛球遭接殺。
李灝宇關鍵時刻遭換下場 提前結束比賽任務
6局上，當老虎攻佔一、二壘且以5：2領先時，教練團決定換下李灝宇，派出左打基斯（Colt Keith）代打。基斯隨即擊出安打，李灝宇也因此提前結束今日的比賽任務，可惜留下2支0打擊表現。
自升上大聯盟以來，李灝宇累計出賽5場，共16個打數敲3安，其中包括1支長打。還有1分打點與1次保送，吞下6K，打擊率0.188。
內野穩健度獲讚！老虎官方大玩諧音梗簡直「台灣人」上身
雖打擊手感仍有待調適，但李灝宇的內野守備穩健度獲網讚，底特律老虎也持續在官方Threads更新李灝宇的雙殺畫面，只見李灝宇在二壘附近接起該滾地球後自踩壘包、回傳一壘，超滑順守備獲網讚。
老虎官方社群也持續玩起「諧音梗」，發出李灝宇盜壘封殺的影片，寫下「Hao-Yu try to steal on Ding」，台灣網友解釋，因李灝宇的名字剛好可以讀成「How you」，原意就是「你怎麼敢在捕手（Ding）面前盜壘？」 也讓台美之間掀起新的文化交流。