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馬來西亞政壇再傳提前大選風聲。總理安華正評估最快今年10月舉行全國大選，背後關鍵不只在於執政聯盟能否延續氣勢，更牽動燃油補貼改革這顆政治未爆彈。若中東局勢持續推高能源成本，馬來西亞政府下半年勢必面對更沉重財政壓力，提前大選也被視為安華在民生反彈擴大前，重新爭取政治授權的選項。根據《彭博社》報導，安華（Anwar Ibrahim）雖然本屆政府任期到2028年初才屆滿，但已開始評估是否在今年第三季解散國會，讓大選最快落在10月。不過，知情人士也說，這項盤算仍取決於燃油補貼政策走向，若政府在選前被迫大幅削減補貼，可能直接衝擊選情。馬來西亞政府正準備在下半年推動更具針對性的補貼機制，外界預料高收入族群未來可能須負擔更高油價，以減輕國庫壓力。燃油補貼長期是馬國最敏感的民生議題之一，任何價格調整都可能推升通膨焦慮，並被反對陣營放大成執政失分。政治顧問公司Viewfinder Global Affairs創辦人阿迪布分析，安華若要解散國會，較有利的時間點是在政府被迫調整燃油補貼之前；艱難的油價決策若能留到選後推動，執政聯盟承受的即時民意壓力相對較低。馬來西亞上一屆大選於2022年11月舉行，國會同年12月19日首次開會，依法最遲須在2027年12月19日解散，並在解散後60天內舉行大選。安華本月初曾表示，政府當前重點是處理全球能源危機，短期1、2個月內不會解散國會，但並未排除下半年提前大選的可能。安華4月24日也到柔佛州新山巴西柏蘭宜王宮覲見國家元首、柔佛蘇丹依布拉欣（Sultan Ibrahim），向元首匯報國事。依照馬來西亞憲政程序，總理若要解散國會，須取得國家元首御准；元首通常會依首相建議行事，但憲法上仍保有拒絕權。同一天，安華也證實已將新任反貪污委員會主席人選名單呈交國家元首。現任反貪會主席阿占巴基任期將於5月屆滿，近期因媒體披露相關爭議再度承受壓力。這也讓馬來西亞政治局勢同時進入兩條戰線，一條是補貼改革帶來的民生壓力，另一條是反貪會人事牽動的治理形象。安華若選擇提前大選，時間點將不只考驗執政聯盟的選戰盤算，也會決定燃油補貼改革要在選前承受民意衝擊，或在選後以新的政治授權推進。