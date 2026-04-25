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菲律賓副總統莎拉在彈劾案可能送入參議院前夕獲准出國休假，行程橫跨荷蘭、南韓、比利時、德國與英國，時間從4月23日至5月15日。這趟私人行程雖不動用政府經費，仍因正值彈劾案推進敏感時刻，引發菲律賓政壇關注。菲律賓總統府證實，莎拉（Sara Duterte）已向總統辦公室申請出國許可並獲批准。菲媒報導，莎拉原訂前往5國，但她之後又稱因總統府「最後一刻」核准，行程已有變動，將重新提交申請。莎拉此行最受矚目的原因，在於彈劾案正逼近參議院審理門檻。參議長索托近日表示，若眾議院能在5月4日前完成移交，參議院可在同日召集議員組成彈劾法庭，啟動審理程序。莎拉早在2025年就曾遭眾議院彈劾，成為菲律賓首位遭彈劾的副總統；不過最高法院同年7月裁定彈劾程序違憲，涉及憲法對1年內不得重複提出彈劾案的限制，參議院也未能取得組成彈劾法庭的管轄權。這起政治風暴背後，也牽動馬可仕與杜特蒂兩大家族的決裂。莎拉曾是總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的競選搭檔，但兩人陣營近年因政策、人事與權力布局分歧加深。莎拉今年2月已宣布將投入2028年總統大選，彈劾案若進入審理，將直接影響她未來政治路線。杜特蒂家族同時面臨另一場司法壓力。國際刑事法院4月23日裁定，菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）須就「毒品戰爭」相關反人類罪指控受審，檢方指控他在掃毒行動中扮演關鍵角色，涉及多起謀殺與未遂謀殺案件。莎拉出國休假是否會影響彈劾攻防，目前仍取決於眾議院移交進度與參議院後續安排。對杜特蒂陣營而言，父親在海牙面臨國際刑事審判，女兒在國內面對彈劾壓力，這場政治與司法雙線夾擊，恐怕會一路延燒到2028年總統大選。