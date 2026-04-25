繼國籍三大航空齊漲燃油附加費之後，日本的JAL航空、ANA航空也宣布調漲燃油附加費，5月1日將實施。旅遊達人林氏璧提醒，飛台灣短程航線來回將多約2120至2720元，若是一家四口出遊，5月後可能就要多花費近萬元。他也建議現今購買飛日本機票的兩大省錢策略。
林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文分享機票相關消息。他指出，日航、全日空原本規劃6月調漲燃油附加費，現兩家宣布提前至5月1日。屆時飛台灣的短程航線，全日空將調高5300日圓，來回就是10600日圓，約2120台幣；日本航空將調高6800日圓，來回13600日圓，約2720台幣。等於如果一家四口出遊，之後將比之前貴上新台幣約一萬元。
🟡林氏璧列出購買日本機票省錢攻略：
▪️搭全日空可利用日本國內免費延伸：
林氏璧提到，想到北海道的旅客，可直接選擇全日空，飛羽田後轉飛北海道，因全日空有「國內線免費延伸」之優惠，他提到，8月還有可以1萬4千元入手的日期，但5月之後會變成1萬6千元以上。
▪️善用現今航空公司線上優惠活動：
林氏璧補充，除了日系航空，華航和國泰目前也有在特價。他就發現華航快閃促銷將至4月29日，可預訂10月31日之前的航班，其中飛往熊本的價錢相當甜，不到1萬2千元。
而國泰春季旅展活動將至4月30日，適用航班至10月31日，現今購票，暑假飛往東京約1萬3千元，飛大阪約1萬4千元。
🟡機票達人「蓋瑞哥」也建議機票省錢攻略：
▪️ 改看低成本航空 ／廉價航空：
日前國內三大航空公司機票條長知識，蓋瑞哥就建議多個買機票省錢攻略，其中包含選擇低成本航空如台灣虎航、亞洲航空（AirAsia），因為其票價結構相對單純，大多不含傳統意義上的「燃油附加費」，而是直接反映在基本票價中。這樣的好處是，價格反映不會像傳統航空那樣「一聲令下、漲聲響起」。
不過《NOWNEWS今日新聞》記者實際觀察，近兩年低成本航空很多時候價格也不低，有時候逼近傳統航空的數字，建議直接註冊會員，航空公司有促銷優惠時將會通知，可於活動時搶到真正實惠的價格。
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▪️搭全日空可利用日本國內免費延伸：
林氏璧提到，想到北海道的旅客，可直接選擇全日空，飛羽田後轉飛北海道，因全日空有「國內線免費延伸」之優惠，他提到，8月還有可以1萬4千元入手的日期，但5月之後會變成1萬6千元以上。
▪️善用現今航空公司線上優惠活動：
林氏璧補充，除了日系航空，華航和國泰目前也有在特價。他就發現華航快閃促銷將至4月29日，可預訂10月31日之前的航班，其中飛往熊本的價錢相當甜，不到1萬2千元。
而國泰春季旅展活動將至4月30日，適用航班至10月31日，現今購票，暑假飛往東京約1萬3千元，飛大阪約1萬4千元。
▪️ 改看低成本航空 ／廉價航空：
日前國內三大航空公司機票條長知識，蓋瑞哥就建議多個買機票省錢攻略，其中包含選擇低成本航空如台灣虎航、亞洲航空（AirAsia），因為其票價結構相對單純，大多不含傳統意義上的「燃油附加費」，而是直接反映在基本票價中。這樣的好處是，價格反映不會像傳統航空那樣「一聲令下、漲聲響起」。
不過《NOWNEWS今日新聞》記者實際觀察，近兩年低成本航空很多時候價格也不低，有時候逼近傳統航空的數字，建議直接註冊會員，航空公司有促銷優惠時將會通知，可於活動時搶到真正實惠的價格。