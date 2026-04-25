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泰國潑水節期間摩托車竊案頻傳，巴吞他尼府警方鎖定一名37歲慣犯後，乾脆「以網制賊」，在LINE假扮年輕女子約他到度假村見面。嫌犯騎著疑似偷來的摩托車赴約，才剛現身就被埋伏員警包圍，身上還被搜出9張1000泰銖假鈔，讓一起偷車案意外牽出假鈔疑雲。根據《Khaosod》報導，案發地點位於巴吞他尼府帕空蘭實縣，當地在宋干節假期接連傳出摩托車失竊。警方調閱監視器並比對線索後，鎖定綽號「S. Rama 5」的宋薩涉有重嫌，隨後向法院聲請逮捕令展開追緝。警方掌握嫌犯行蹤後，在LINE建立假帳號，使用女子頭像與他聊天，並把見面地點約在一處度假村。嫌犯沒有起疑，依約騎車抵達現場，埋伏員警隨即上前表明身分、出示逮捕令，當場將人制伏。員警搜身時，另在嫌犯身上查獲9張面額1000泰銖假鈔（約新台幣8752元）。警方也扣押失竊摩托車、頭盔及鞋子等物證，並依竊盜、收受贓物等罪嫌移送偵辦。警方訊問時出示監視器畫面，宋薩才坦承犯案。調查還發現，他疑似與春武里府、暖武里府近期假鈔案有關，過去更曾涉及非法拘禁、過失殺人、毒品持有、竊盜及夜間非法入侵等9起案件，犯罪紀錄相當複雜。這起案件也讓警方在潑水節後的治安壓力浮上檯面。原本只是追查摩托車失竊，最後卻牽出假鈔與多項前科，凸顯假期人潮移動頻繁時，竊盜、詐騙與黑市交易更容易交錯發生。對泰國警方而言，如何在大型節慶後快速清查竊案與假鈔流向，恐怕比「美女計」本身更值得關注。