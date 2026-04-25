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▲41歲的湖人傳奇球星詹姆斯（LeBron James）此役「燃燒生命」，全場出賽高達45分鐘，在加時賽（延長賽）一次倒地爭球後，累得手扶膝蓋瘋狂喘氣的畫面，令全美球迷為之動容。（圖／美聯社／達志影像）

休士頓火箭隊今（25）日在主場歷經加時苦戰，最終以108：112惜敗洛杉磯湖人，系列賽陷入0：3的絕境。儘管申京（Alperen Sengun）此役強勢反彈，狂轟33分、16籃板，但關鍵時刻仍難擋詹姆斯（LeBron James）的統治力。隨著球隊瀕臨出局，火箭隊記吉洛里（Will Guillory）直言，若火箭首輪慘遭橫掃，申京恐成為今夏爭奪「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等巨星的交易籌碼。在系列賽前兩戰，申京的表現堪稱災難級，投籃命中率僅38.5%，籃下終結效率低，讓他承受了職業生涯以來最沉重的輿論壓力。火箭記者吉洛里（Will Guillory）甚至直言，這兩場比賽是申京職業生涯的「生死戰」，決定了他究竟是基石還是籌碼。不過申京今日判若兩人。他全場出賽46分鐘，27投15中，不僅在禁區展現華麗腳步，更在關鍵時刻多次衝擊籃框。第四節剩下3分半時，申京切入上籃得手幫助火箭取得領先，這也是火箭本系列賽首度在第四節領先。申京今日全場繳出33分、16籃板、6助攻、3抄截與1阻攻的完美成績單，讓一度質疑他的火箭記者Bradeaux也忍不住在社群媒體讚嘆：「申京在生死攸關之際挺身而出，這表現令人滿意。」遺憾的是，儘管申京在正規時間表現完美，但湖人隊球星詹姆斯在末節展現歷史級韌性。詹姆斯在比賽最後階段投進關鍵三分球，將比分強行扳平為101：101。進入延長賽後，儘管申京持續在內線搏鬥，但體能透支與詹姆斯、史馬特（Marcus Smart）的穩定發揮，最終讓火箭以4分之差飲恨。根據多家美媒報導，火箭今夏的動作可能比去年交易來杜蘭特時更大。若球隊最終恥辱性出局，申京即便數據亮眼，仍極可能成為交易大牌球星的首要資產。目前傳出的潛在目標包括公鹿隊的字母哥、快艇隊的雷納德（Kawhi Leonard）以及騎士隊的米契爾（Donovan Mitchell）。