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NBA季後賽首輪西部分區出現了令人瞠目結舌的逆轉秀。洛杉磯湖人今（25）日在客場挑戰休士頓火箭，原本火箭在第四節最後40.6秒還手握6分領先且擁有球權，眼看就要扳回一城，不料竟連續發生致命失誤，遭湖人詹姆斯（LeBron James）與史馬特（Marcus Smart）連追6分拖入延長賽。最終湖人以 112：108險勝，系列賽取得3：0絕對領先，火箭記者賽後集體崩潰，直言這場失利簡直「令人無言」。本場比賽高潮迭起，湖人上半場雖領先11分，但下半場進攻斷電，火箭靠著申京（Alperen Sengun）、小賈巴里史密斯（Jabari Smith Jr.）與阿門湯普森（Amen Thompson）三人得分20+的強勢發揮，在末節成功翻轉戰局。關鍵時刻發生在第四節最後40.6秒，火箭領先6分且握有球權，現場甚至已有球迷開始慶祝。沒想到火箭連續發生兩次低級失誤，先是史馬特（Marcus Smart）抄截後造成三分犯規並三罰全中，隨後詹姆斯再度完成關鍵抄截，並在晃飛防守者後投進絕平三分彈，湖人在短短30秒內打出6：0攻勢強行續命，將比賽拖入加時。這場不可思議的崩盤讓多位資深籃球記者在社群媒體上集體崩潰。火箭記者賓克利（Lachard Binkley）發推表示：「火箭總能用一些特別的方式，把比賽打得比本該有的更艱難。」美記山姆昆恩（Sam Quinn）更是直白地寫道：「火箭，我真的無言！」另一位美記羅素（Justin Russo）則毒舌評價火箭最後的進攻表現：「火箭在比賽最後階段的每一次進攻，看起來都像是他們第一次真正意識到彼此是隊友一樣。」根據歷史數據統計，在 NBA季後賽七戰四勝制中，先取得3：0領先的球隊戰績為完美的159勝0負，這意味著火箭的賽季已基本宣告結束。美國籃球媒體《PolymarketHoops》盛讚41歲詹姆斯的英雄表現，並稱這輪系列賽的翻轉簡直是奇蹟。美媒《Kaishi Sports》更指出，在季後賽開打前，湖人被看好晉級的機率僅有14%，如今卻成為今年季後賽第一組3：0聽牌的球隊。賽後，火箭記者威爾（Will）大方恭喜湖人球迷，並感嘆：「我們要求了這場對決，但我們的球隊卻沒能發揮出來。祝你們下一輪對陣雷霆好運！」