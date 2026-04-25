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休士頓火箭隊今（25）日在主場與洛杉磯湖人隊展開系列賽第三戰，本有大好機會扳回一城，卻在正規時間最後30秒手握6分領先時，連續出現 2 次致命失誤，硬生生被詹姆斯（LeBron James）率隊拖進延長賽，最終以108：112惜敗，陷入0：3被聽牌的絕境。火箭總教練烏度卡（Ime Udoka）賽後直言這些失誤簡直「低級又離譜」。第四節讀秒階段，火箭隊在剩下約30秒時還領先6分且握有球權。不料，先是史馬特（Marcus Smart）製造三分犯規並三罰全中；隨後火箭在關鍵發球與持球時再次發生低級失誤，讓詹姆斯關鍵抄截，並在晃飛防守球員後投進追平的三分球，強行將比賽帶入延長賽。湖人在短短30秒內打出6：0攻勢硬是將比賽拖入加時，火箭記者Lachard Binkley崩潰發文表示：「火箭總能用特別的方式，把比賽打得比原本更艱難。」賽後，向來嚴厲的火箭總教練烏度卡在記者會上絲毫沒有留情。談到正規時間末段的兩次失誤，他直言：「那是低級且離譜的失誤，我不知道該說是因為這群球員太年輕，還是他們單純懼怕關鍵時刻的大場面。」美記Justin Russo也對火箭的進攻混亂表示不解，諷刺地評論道：「火箭最後階段的每一次進攻，看起來都像他們人生中第一次意識到彼此是隊友一樣。」隨著雙方大比分來到0：3，火箭隊晉級希望極為渺茫，因為NBA歷史上從未有球隊能在此困境下反超比分。更令人尷尬的是，這可能是超級球星杜蘭特（Kevin Durant）在過去4年中第3次面臨被橫掃的窘境。美媒《PolyMarket Hoops》指出，杜蘭特所在的球隊在2022年遭塞爾提克0：4橫掃，2024年遭灰狼0：4橫掃，如今2026年又陷入0：3的落後。杜蘭特能否在第四戰及時回歸，或許會是火箭能否續命的一大關鍵。