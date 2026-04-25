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⚾2026年中職戰績表（截至4月24日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 17 11-6-0 0.647 - 2 台鋼雄鷹 19 11-7-1 0.611 0.5 3 富邦悍將 16 8-8-0 0.500 2.5 4 樂天桃猿 17 8-9-0 0.471 3 4 統一獅 18 8-9-1 0.471 3 6 中信兄弟 17 5-12-0 0.294 6

▲台鋼雄鷹黃子鵬扛「南人祭」第2戰先發，交手統一獅。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.12）

▲富邦悍將近期吞下2連敗，今日作客洲際交手中信兄弟，推出洋投魔力藍止敗。（圖／富邦悍將提供）

▲味全龍目前排名聯盟龍頭，今日推出「本土洋將」伍鐸先發交手樂天桃猿。（圖／味全龍提供）

❗️今日亞太氣溫落在26至27度、降雨機率10%，洲際氣溫落在25至26度、降雨機率30%，桃園氣溫落在23至24度、降雨機率30%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。此外，由於天氣不穩定，出門請記得帶傘。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（25）日共有3場比賽，中信兄弟持續在大本營台中洲際球場，迎戰富邦悍將，挑戰本季首度3連勝，推出洋投勝騎士（Mario Sanchez）交手悍將魔力藍（Shawn Morimando）；味全龍今日作客桃園，推出「本土洋將」伍鐸（Bryan Woodall）交手樂天桃猿洋投艾菩樂（Tyler Eppler）；統一7-ELEVEn獅與台鋼雄鷹展開「南人祭」第2戰，分別推出獅帝芬（Jackson Stephens）與「老虎」黃子鵬。亞太賽事，獅隊目前與桃猿並列第4，今日推出洋投獅帝芬先發，本季出賽4場拿下2勝2敗，防禦率2.11。獅帝芬本季與雄鷹有過1場交手紀錄，拿下1勝，對戰防禦率0。雄鷹目前排名第2，今日王牌土投黃子鵬掛帥，本季出賽4場拿下1勝1敗，防禦率僅4.10。黃子鵬本季與獅隊交手1場，吞下1敗，對戰防禦率2.57。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網洲際賽事，兄弟目前仍是排名聯盟墊底，今日推出洋投勝騎士先發，本季出賽3場拿下1勝，防禦率1.80。勝騎士前次遇到悍將已經是2024年球季，當年交手5次，拿下3勝1敗，對戰防禦率2.17。悍將目前排名第3，今日由洋投魔力藍掛帥，本季出賽3場拿下1勝，防禦率3.18。去年魔力藍與兄弟交手4次，拿下1勝2敗，對戰防禦率3.42。網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網有線電視：MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網桃園賽事，桃猿目前與獅隊並列第4，今日推出洋投艾菩樂先發，本季出賽4場拿下1勝3敗，防禦率仍是5.09。艾菩樂今年與龍隊交手1次，吞下1敗，對戰防禦率1.80。龍隊目前與雄鷹並列聯盟龍頭，今日由「本土洋將」伍鐸掛帥，本季出賽2場無勝敗紀錄，防禦率2.92。去年與桃猿交手7場，伍鐸拿下2勝2敗，對戰防禦率2.16。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網