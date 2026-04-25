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▲大谷翔平近期打擊手感冰冷，球迷都在等待他重新暖機。（圖／路透／達志影像）

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平近期打擊手感冰冷，今（25）日在主場面對芝加哥小熊，不僅連兩打席吞下三振，更將轉隊後最長的「全壘打荒」推向49打席。此外，大谷也陷入超過10打席無安打的泥淖，打擊率持續下修，這對於剛開季火力旺盛的他來說，無疑正經歷加盟道奇以來最艱困的乾旱期。日本出生強打大谷翔平今日擔綱首棒指定打擊，面對小熊先發右投泰隆（Jameson Taillon）卻顯得一籌莫展。3局下無人出局、一二壘有人，大谷在2好1壞後被外角變速球引誘，揮棒落空遭到三振。這記三振也讓他的連續全壘打荒來到49打席，正式打破轉會道奇隊後的紀錄。大谷翔平前一次開轟已要追溯至本月12日，距今將近兩週。大谷在2023賽季效力洛杉磯天使期間，單季轟出44支全壘打，勇奪美聯全壘打王，締造個人生涯新高。除了全壘打難產，大谷翔平的安打手感同樣欠佳。自21日對戰巨人隊末段起，他已連續11打席未能擊出安打。總教練羅伯斯今天也回應，大谷過於專注於低角度的球「這導致擊出的滾地球數量增加，要將膝蓋附近的低球打向空中是非常困難的。」據日媒統計，今日賽前數據顯示大谷翔平本季出賽24場，累積5轟、11打點，不過94打數23安，打擊率已降至0.245。儘管季初曾展現驚人破壞力，但近期連續幾場比賽空手而回，甚至在今日前兩打席都領K，如何找回擊球節奏成為道奇打線當前的課題。