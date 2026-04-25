中信兄弟今（25）日於洲際棒球場進行Snoopy史努比主題日，呼應廣大球迷需求，租用隔壁洲際迷你蛋作為商品銷售店，自凌晨就開始排隊，主要就是限量玩偶，此外盲盒部分在中午13點過後也宣告完售，沒買到的球迷得等到明天，其中Snoopy穿上棒球裝的限量大玩偶，更有搶在11點進場的首批球迷表示一進場就完售沒有捕貨，「基本上只有第一批進來的人買得到，幾分鐘就沒了。」、「太小看洲際人潮了吧」

我是廣告 請繼續往下閱讀
租用迷你蛋當商品店　中信兄弟Snoopy商品排隊人潮太誇張

中信兄弟開季前公布上半季主題日，與知名IP「Snoopy史努比」聯名受到球迷關注，且本次推出諸多商品，是與整個家族成員合作，每一位成員都有各自擁護者。

Threads上不少球迷透露半夜就來排隊，《NOWnows》記者則在午後於現場觀察，排隊人潮從迷你蛋樓梯2樓一路排到洲際球場後方，一趟大概50分鐘才能進場。

限量大玩偶搶購一空　玩偶盲盒也提前賣光

由於迷你蛋空間大，且有管制進場人潮，因此逛店空間整體仍算舒適，只是當時距離開賽仍有3小時，不少球迷就提到Snoopy限量大玩偶、玩偶盲盒與卡夾的本日配額都已經賣完，想買的球迷得等到明天，再來熱門的商品應該是球衣與老帽款帽子。

限量大隻的Snoopy玩偶，除了洲際棒球場迷你蛋有販售外，台北南港旗艦店也有販售，有球迷就說自己是搶在南港店買到。「但南港好像也賣光光了。」

▲中信兄弟租用迷你蛋作為商品店，整體逛街區域舒適，主要問題是排隊人潮真的太長。（圖／記者林子翔攝）
▲中信兄弟租用迷你蛋作為商品店，整體逛街區域舒適，主要問題是排隊人潮真的太長。（圖／記者林子翔攝）
▲兄弟Snoopy聯名商品店排隊人潮，從洲際迷你蛋一路排到洲際球場後方。（圖／記者林子翔攝）
▲兄弟Snoopy聯名商品店排隊人潮，從洲際迷你蛋一路排到洲際球場後方。（圖／記者林子翔攝）

相關新聞

直擊／兄弟Snoopy主題日太瘋狂！球迷徹夜排隊、動線繞一整圈球場

中職搶先報／兄弟推勝騎士搶3連勝！「南人季」黃子鵬強碰獅帝芬

兄弟力拼三連勝卻遭瑞恩完封！洲際、桃園因雨延賽　皆改至補賽周

中職搶先報／兄弟推勝騎士拚3連勝！台鋼、統一「南人季」今開打

林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。