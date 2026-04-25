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▲中信兄弟租用迷你蛋作為商品店，整體逛街區域舒適，主要問題是排隊人潮真的太長。（圖／記者林子翔攝）

▲兄弟Snoopy聯名商品店排隊人潮，從洲際迷你蛋一路排到洲際球場後方。（圖／記者林子翔攝）

中信兄弟今（25）日於洲際棒球場進行Snoopy史努比主題日，呼應廣大球迷需求，租用隔壁洲際迷你蛋作為商品銷售店，自凌晨就開始排隊，主要就是限量玩偶，此外盲盒部分在中午13點過後也宣告完售，沒買到的球迷得等到明天，中信兄弟開季前公布上半季主題日，與知名IP「Snoopy史努比」聯名受到球迷關注，且本次推出諸多商品，是與整個家族成員合作，每一位成員都有各自擁護者。Threads上不少球迷透露半夜就來排隊，《NOWnows》記者則在午後於現場觀察，排隊人潮從迷你蛋樓梯2樓一路排到洲際球場後方，一趟大概50分鐘才能進場。由於迷你蛋空間大，且有管制進場人潮，因此逛店空間整體仍算舒適，只是當時距離開賽仍有3小時，不少球迷就提到Snoopy限量大玩偶、玩偶盲盒與卡夾的本日配額都已經賣完，想買的球迷得等到明天，再來熱門的商品應該是球衣與老帽款帽子。限量大隻的Snoopy玩偶，除了洲際棒球場迷你蛋有販售外，台北南港旗艦店也有販售，有球迷就說自己是搶在南港店買到。「但南港好像也賣光光了。」